En 1952, las autoridades británicas entraron en el hogar del matemático, analista y héroe de guerra Alan Turing, con la intención de investigar la denuncia de un robo. Acabaron arrestando a Turing acusándole de ‘indecencia grave’, un cargo que le supondría una condena por, lo que en aquel entonces se consideraba una ofensa criminal, ser homosexual. Los oficiales no tenían ni idea de que en realidad estaban incriminando al pionero de la informática actual. Liderando a un heterogéneo grupo de matemáticos, lingüistas, genios del ajedrez y analistas de inteligencia, se le conoce por haber descifrado el código de la máquina ‘Enigma’ utilizado por los alemanes durante la 2ª Guerra Mundial.

Recordamos a Eugenio contando chistes con su marcado acento catalán. Vestido de negro y subido a un taburete con un cigarrillo y un vaso de whisky en la mano. Su semblante era serio y casi no gesticulaba. Llenaba los escenarios con su presencia y su particular sentido del humor. Dejó una importante huella en millones de personas de varias generaciones que todavía hoy explican y ríen con sus chistes. Pero, ¿qué se esconde detrás del personaje que marcó un antes y un después en el arte del monólogo humorístico en España? Dos décadas después de la muerte de Eugenio, el documental descubre, por primera vez, a través del archivo inédito de la familia, las luces y las sombras del humorista catalán.

Holmes & Watson / Movistar Estrenos, 21.00 horas

Ha habido un asesinato en el Palacio de Buckingham y, si nadie lo impide, dentro de cuatro días, la Reina Victoria será la próxima víctima. Por suerte para ella, Sherlock Holmes (Will Ferrell) y John Watson (John C. Reilly) se pondrán manos a la obra para frenar de una vez a James Moriarty e impedir que lleve a cabo su terrible plan. O al menos lo intentarán, porque esta no es una historia convencional de Sherlock Holmes...