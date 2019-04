Situada en Toronto en los años 20, Frankie Drake Mysteries sigue a la única agencia de detectives femenina que investiga los casos más difíciles que la policía no es capaz de resolver.

Las chicas se encuentran en un maratón de baile cuando uno de los participantes desaparece, al parecer secuestrado. Sin embargo, el móvil económico queda rápidamente descartado, puesto que el chico participa en el concurso precisamente para ganar el premio y así poder casarse. Lo que su prometida no sabe de él es que está gravemente enfermo y si no le encuentran pronto podría llegar a morir.

Historia de un crimen / Sundance TV, 21.30 horas

Narra las complicaciones que tuvo Truman Capote al escribir la novela: A sangre fría

Estando en el Morocco, club que suele frecuentar, rodeado de sus amigos miembros de la alta sociedad, el escritor queda fascinado tras leer una noticia en el periódico. La noticia del New York Times, cuenta el asesinato de un adinerado granjero y tres de sus familiares en un pequeño pueblo de Arkansas. Tanto le inspira la publicación, que decide acercarse al pueblo para escribir su futura novela basada en un hecho real. Se dará cuenta de que un crimen tan terrible como este puede perjudicar no solo las relaciones entre los habitantes del pueblo campestre, sí no también su propia vida, que se verá involucrada en el caso.