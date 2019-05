Lo que hay que ver hoy en televisión

Instinto / #0, 22.55 horas

Tras recibir una misteriosa llamada de su madre, Marco se muestra inquieto y ansioso y tratará, a duras penas, de que ese estado no repercuta en su trabajo. Sin embargo, la situación en Alva ya es complicada de por sí. Diego sigue empeñado en contratar a Eva, pero Marco no está dispuesto a permitirlo a no ser que su socio rompa con ella su relación sentimental y vuelva con Bárbara. Fricción entre ambos que se verá agravada por una suculenta oferta que Diego acaba de recibir. Mientras, en el Centro de Educación Especial, Carol tratará de hacer lo que considera mejor para José, aunque ello implique saltarse las normas y volver a ponerle en contacto con Marco.

La aparición de su madre ha trastocado la vida de Marco, que tratará de hacer frente a esta nueva situación con ayuda de Sara, su psicóloga, dispuesta a llegar a donde haga falta para explicar la razón de los ataques de ansiedad de su paciente.

Las sospechas de Bárbara van en aumento conforme la relación de Eva y Diego va ganando en intensidad. Pero después de lo que vio en el club erótico, Eva parece sentirse cada vez más intrigada por Marco y el aura misteriosa que lo envuelve.