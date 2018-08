Los demás días (Movistar Xtra, 00.00 horas)

Excepcional documental dirigido por Carlos Agulló que nos muestra la realidad de una sociedad multicultural y variada a la hora de enfrentarse el final de la vida. El doctor Pablo Iglesias es un médico de cuidados paliativos que visita a sus pacientes en sus casas y los acompaña, escucha y asesora. Algún día vas a morir, pero los demás días, no. Los demás días nos adentra en un viaje emocional y de descubrimiento sobre cómo se afronta el final de la vida, acompañando a distintos pacientes en esta compleja travesía hacia la despedida definitiva. La lucha por la vida no debe ser un combate contra la muerte, porque tarde o temprano será una batalla perdida. A través del trabajo del doctor Pablo Iglesias, aprenderemos a ver las cosas de otra manera. No es tanto una cuestión de morir dignamente, sino de vivir bien hasta el ultimo momento. Porque, como la vida vale la pena hasta el ultimo segundo, hay que cuidarla hasta el final. A lo largo de 90 minutos se aborda una verdad universal: todos vamos a morir y lo importante es afrontar no solo ese momento, sino todo aquellos que lo preceden junto a tus seres queridos.