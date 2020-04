Revelando a Mario / Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas

Mario Pacheco fue el creador del sello musical Nuevos Medios, la discográfica que dio a conocer a grupos como Ketama, Golpes Bajos, PataNegra o a la mismísima Martirio. Además, Mario Pacheco fue el producto rque editó en España a New Order, The Smiths o The Go Betweens. Revelando a Mario (Simó Mateu, 2020) es un documental que repasa la historia del hombre que revolucionó industria musical española entre los70 y los 90 y firmó dos incónicas fotografías: la de portada de Camarón en la Leyenda del Tiempo y la de Jimmy Hendrix saliendo al escenario en el Festival de la Isla de Wight. Cosmopolita y amante de la música, Mario es el responsable de un legado de música gitana de incalculable valor.