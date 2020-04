Lo mejor de la programación del dia

Homenaje a Hitchcock / TCM desde las 17.25 horas

El 29 de abril se cumplirán 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock y TCM quiere recordarlo emitiendo los miércoles de ese mes un total de 18 películas que abarcan cuatro décadas de su filmografía. Títulos como Con la muerte en los talones, Extraños en un tren, La sombra de una duda, Topaz . Hitchcock era morboso y fetichista. Tenía fama de misógino y estaba obsesionado por una clase de mujer que encarnaron en sus películas actrices como Kim Novak, Tippi Hedren o Grace Kelly. Hoy se emite:

17.25: Pero... ¿quién mató a Harry? (The Trouble With Harry, 1955)

19.05: Extraños en un tren (Strangers on a Train, 1951)

20.45: El cine según: Hitchcock por Koldo Serra (2020)

21.00: El hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too Much, 1956)

22.55: Frenesí (Frenzy, 1972)