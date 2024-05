TCM celebra el inicio del festival de Cannes

I. C. R.

'Muerte de un ciclista', 'Los santos inocentes', 'Amores perros', 'De tal padre, tal hijo' o 'La tormenta de hielo' serán algunas de las películas que TCM emita los domingos del mes de mayo con motivo del inicio del Festival de Cannes, que celebrará del 14 al 25 de mayo su 77 edición. Con esta programación especial que comenzó el pasado domingo, la cadena de cine clásico quiere poner de relieve el legado que ha dejado el festival, que echó andar en 1939, a lo largo de toda su historia.

Este domingo, sin ir más lejos, a las 18:45 horas, se pasará 'Muerte de un ciclista', de Juan Antonio Bardem. La cinta se presentó en la edición de 1955 y obtuvo el premio Fipresci de la crítica internacional, un galardón que también consiguió en 1971 el guionista y director Dalton Trumbo por 'Johnny cogió su fusil', película que, además, ganó en esa edición el Gran premio del jurado y que se emitirá a las 20:10 horas. Dos horas más tarde, a las 22:00, los espectadores podrán sumergirse en los Juegos Olímpicos de París de 1924. En ese contexto transcurre gran parte de la acción de 'Carros de fuego', el filme dirigido por Hugh Hudson y por el que el actor Ian Holm conquistó el premio al mejor actor de reparto en la edición del Festival de Cannes de 1981.

Una semana más tarde, el 19 de mayo, los amantes del cine tienen una cita con 'Los santos inocentes' a las 18:35 horas. Mario Camus dirigió la adaptación de la novela de Miguel Delibes. El espectacular trabajo de Paco Rabal, y Alfredo Landa, les valió, ex aequo, el premio a la mejor actuación masculina en 1984. Ese mismo día, a las 20:20 horas, la cadena de cine clásico emite 'Bestias del sur salvaje', el filme ganador en 2012 del premio Fipresci. Su director, Benh Zeitlin conquistó también la Cámara de Oro a la mejor ópera prima. Finalmente, a las 22:00 horas, se pasa 'Un profeta', el largometraje dirigido por Jacques Audiard que obtuvo en 2009 el Gran premio del jurado.

El ciclo concluirá el 26 de mayo. Será entonces cuando los espectadores viajen a México con 'Amores perros' (17:20 horas), la película de Alejandro González Iñárritu, ganador en el año 2000 del Gran Premio de la Semana de la Crítica; después, a las 19:55 horas, la cadena emitirá 'De tal padre, tal hijo', la emocionante película de Hirokazu Kore-eda que se alzó en 2013 con la Palma de Oro. El largometraje que pondrá el punto final a esta programación especial será 'La tormenta de hielo' (22:00 horas), dirigida por Ang Lee y basada en una novela de Rick Moody. La cinta, que obtuvo el premio al mejor guion, a cargo de James Schamus, se adentra en el seno de una familia estadounidense en los años setenta y en el Día de Acción de Gracias.

La 77 edición

El ciclo es una forma fantástica de prepararse para una edición del Festival de Cannes que ya calienta motores. Directores como Francis Ford Coppola con 'Megalópolis', David Cronenberg con 'The Shrouds', Yorgos Lanthimos con 'Kinds of Kindness', Paolo Sorrentino con 'Parthenope' o Paul Schrader con 'Oh Canada' competirán por la ansiada Palma de Oro.

Un jurado, presidido en esta ocasión por la directora Greta Gerwig, juzgará las películas de la competición oficial, pero fuera de concurso se presentarán títulos como 'Furiosa', la precuela de la saga Mad Max, dirigida por George Miller o dos capítulos de la serie 'Horizon: An American Saga', de Kevin Costner. En otras secciones como Una cierta mirada, la Quincena de los realizadores o la Semana de la crítica se proyectarán decenas de películas más. Y George Lucas recibirá una Palma de Oro honorífica por toda su carrera.