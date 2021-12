«'Got Talent' es como la Champions de la Televisión»

«Llegamos con la conciencia de haber consolidado un formato referente del talento multidisciplinar». Con este mensaje de satisfacción, Telecinco presenta la séptima edición de 'Got Talent', un formato que estrenará próximamente su nueva temporada tan solo cinco meses después de finalizar la anterior. No es para menos, pues el 'talent show' se despidió en plena forma con más de 3,1 millones de espectadores y un 25,1% de cuota de pantalla, la final más vista de su historia, mientras que la media de las galas fue de 2,7 millones de seguidores y un 19,7% de 'share'.

Sin embargo, el reto ahora está en «seguir pudiendo traer talentos que sorprendan y emocionen». «Una vez más, lo hemos conseguido. El público dirá, pero no puedo estar más orgullosa de esta temporada», señala la CEO de la productora Fremantle España, Nathalie García, que explica que el coronavirus ha provocado «tener talentos profesionales que en otras circunstancias no podrían venir porque estarían de gira». Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez repiten como los miembros del jurado que se encargarán de valorar a los concursantes. «Parece que me repito, pero cada temporada es única y especial. Estoy feliz de la vida por poder estar en un programa en el que descubro tanto talento», confiesa la cantante.

Para el humorista leonés, «'Got Talent' es la Champions de la televisión» porque, en su opinión, «es un formato que ya conoces y estás deseando verlo». «Este temporada hay un equilibro entre tensión, emoción y locura», promete Martínez. Además, avanza que ha sido el año en el que más se ha divertido con el formato. La principal novedad que aportará será una caja en la que irán «saliendo cositas varias» y que «plagiarán» en las versiones del programa en otros países. «La primera cosita que saldrá es la biblia de nuestro señor Julio Iglesias, pero hay muchas más», comenta entre risas.

Por su parte, Risto Mejide explica que «la madurez de un 'talent show' llega cuando el análisis del jurado es para el propio concurso». «Ponemos a prueba al departamento de casting porque el espectador lo pide. Se la juegan en cada edición. Vengo con ganas de putear a la productora, a ver si llegan a donde no llegamos el año pasado. Y han llegado más allá, una vez más», apunta el publicista, que adelanta una actuación en la que le «sudan las manos» porque «algo muy fuerte está pasando». «Lo pasé muy mal en un momento. A mí 'Got Talent' me empuja a límites a los que jamás llegaría», sostiene.

Ausencia de Paz Padilla

La séptima edición se estrena muy pronto en Telecinco con una ausencia destacada entre los jueces: la de la cómica Paz Padilla, por lo que serán tres personas y no cuatro, como hasta ahora ocurría, las que valorarán las actuaciones. La también presentadora de 'Sálvame' no estuvo presente en la mayor parte de las galas de la temporada anterior porque se había dedicado a cuidar de su marido, Antonio Juan Vidal, antes de que falleciera con 53 años a causa de un tumor cerebral.

No obstante, desde Telecinco niegan que se trate de ningún despido. «Queríamos jugar con tres jurados que han llegado a un grado de madurez y entendimiento (…) Todos quieren repetir y no descartamos que los que han estado vuelvan a estar», argumenta el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Leonardo Baltanás. «A Paz siempre la vamos a echar de menos. No pasa desapercibida porque aporta siempre en el programa en el que esté», añade el directivo. La andaluza sigue ligada al grupo de comunicación, con 'Sálvame' y 'A simple vista', un nuevo concurso que presentará en Cuatro.

La nueva temporada del formato contará con diez galas de audiciones, cuatro semifinales y una gran final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. La última gala también se ha grabado previamente debido a la situación sanitaria y la elección de los concursantes se ha llevado a cabo a través de un proceso online al que se han apuntado más de 6.000 personas. Para la noche del estreno, el espacio de Telecinco mostrará «el primer número protagonizado por perros en la historia del formato en nuestro país» y un «espectacular número ganador.