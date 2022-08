«Tenía el sueño de ser periodista y me he esforzado mucho para conseguirlo»

Victoria Arnáu, presentadora de informativos «Tenía el sueño de ser periodista y me he esforzado mucho para conseguirlo» La presentadora se pone al frente del informativo de sobremesa de Antena 3, el más visto del día

Llegó a Antena 3 hace cinco veranos para cubrir una baja en 'Espejo Público' y, este mes de agosto, es la cara del informativo más visto de la televisión, con cuotas que superan fácilmente el 20% de 'share'. La periodista Victoria Arnáu (Elda, Alicante, 31 años) forma parte de la plantilla de la cadena y fue la elegida para sustituir a Sandra Golpe durante sus vacaciones. «Soy consciente de que, para quedarme donde estoy ahora, hace falta mucho más trabajo. Es muy difícil llegar pero es más complicado quedarse», reconoce la joven comunicadora, que durante el resto del año coordina la sección de Nacional en las noticias de la cadena.

¿Qué titular le pondría a agosto?

Está siendo, sin duda, el mes de los incendios y todo lo que conlleva detrás de ellos: unas temperaturas y un calor inusualmente altos para esta época del año, que también afectan a la sequía que estamos sufriendo. Los pantanos siguen bajando en cuanto a su capacidad y esto está afectando también a los incendios tan terribles que estamos viviendo en España. Es lo que más nos tiene ocupados y preocupados.

¿Recuerda la primera vez que presentó un informativo?

Fue hace dos veranos, el de la pandemia. Recuerdo que había sido un año muy particular, por todo lo que había conllevado el estar confinados y todo el estrés en el trabajo. El equipo de dirección que lidera Santiago González, a quien estoy muy agradecida, confió en mí. Me preguntaron que si me atrevía a presentar un informativo, el matinal durante unos días, porque se quedó libre, y pensé: si ellos se atreven a que yo lo haga, será que puedo hacerlo. Así que estuve unos días en verano, en una experiencia que viví con tensión porque en las primeras veces siempre estás nerviosa. Cuando terminé, me sentí cómoda y seguí enfrentándome a las oportunidades que me dieron.

¿Se acostumbró al horario de las noticias de la mañana?

Es un horario muy particular en el que hay muchísimo trabajo detrás. Lo hice unos días y tampoco me dio tiempo a acomodarme a las horas de sueño. Me levantaba a las 2 de la madrugaba e iba a la tele, por lo que me tenía que acostar a las 18.00 horas. Intentaba dormir bajando las persianas, en pleno verano y con un calor de aúpa. Y, además, mucho café mientras leía la prensa, escribía o realizaba vídeos. Mucha cafeína en el cuerpo aunque la tensión del trabajo también te mantiene despierto.

Ahora presenta, durante el mes de agosto, el informativo más visto de la televisión.

Está yendo muy bien el informativo. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad estar al frente de las noticias que tienen más audiencia en sobremesa. Una es consciente de que por mucho que sea agosto, la actualidad no descansa. Siguen pasando muchas cosas. Pese a que venimos de una época informativamente muy intensa, la gente sigue viendo la televisión en vacaciones y una tiene que seguir manteniendo el listón muy alto. Tengo la suerte de que tengo grandes referentes en esta cadena. De Sandra Golpe he aprendido mucho y es un ejemplo para seguir. Intento estar a la altura.

Agosto «Está siendo el mes de los incendios. Es lo que más nos tiene ocupados y preocupados»

¿Le ha dado algún consejo Sandra Golpe?

Sandra es una persona muy espontánea y cercana con el equipo. Desde que empecé en Antena 3, ella confió mucho en mí desde el principio y me ha dado muchas oportunidades. Más que con consejos me ha ido enseñando con el ejemplo. Me gusta como transmite al espectador. Es un referente en 'Antena 3 Noticias'.

¿Cómo es su día a día en la redacción de informativos?

A la gente le sorprende a veces, pero nosotros madrugamos mucho para preparar el informativo. Sobre las 8 de la mañana ya estamos en la redacción, llegamos con las radios escuchadas y con la prensa repasada. Vemos hacia dónde va la agenda del día. Luego tenemos una reunión con las diferentes áreas de informativos y nos cuentan los temas de interés. Después nos toca elegir y hacer la escaleta, un momento fundamental para saber qué informaciones van a llegar a casa del espectador ese día. Y nos ponemos todos a trabajar. Las secciones mandan a sus redactores a la calle, comienzan a elaborarse las noticias y, durante la mañana, siguen surgiendo cosas nuevas. Tienes que estar atento a la actualidad. Al final, bajó a peluquería y maquillaje, me ponen guapa, desconecto un poquito y subo al plató para presentar el informativo.

Cobertura del 'procés' «Que una periodista tenga que ir con casco y chaleco de prensa es algo que no deseo repetir»

¿Qué momento informativo no olvidara de su carrera profesional?

Hay dos momentos que a mí no se me van a olvidar. Uno fue la pandemia, por la particularidad de la cobertura. Todo el mundo estaba en casa pendiente de la televisión, sobre todo en un momento en el que había bastante confusión y se necesitaba información contrastada. El otro fue en Cataluña, durante el 'procés'. Hubo movilizaciones independentistas con incidentes graves y fue una cobertura que tampoco se me va a olvidar. Nos fuimos allí a reforzar el equipo de Antena 3 y estuve unas dos semanas, en concreto, en Girona. Es una experiencia que no se me olvida. Que una periodista tenga que ir con un casco y con un chaleco de prensa, a día de hoy, es una cosa excepcional que deseo no repetir.

¿Tiene alguna meta profesional por cumplir?

Yo era una adolescente que, en su pueblo, tenía el sueño de ser periodista y me he esforzado mucho para conseguirlo. He llegado hasta aquí después de muchos años de trabajo. Soy consciente de que, para quedarme donde estoy ahora, hace falta mucho más trabajo. Es muy difícil llegar pero es más complicado quedarse. No tengo expectativas, disfruto cada día del trabajo que haga, sea cual sea. Siempre he dicho que primero soy una periodista que, de vez en cuando, presenta un informativo. Lo maravilloso de este trabajo es que nunca sabes qué te va a deparar. Lo único que deseo es seguir creciendo día a día y trabajar en el periodismo con honestidad.