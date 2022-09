Simultaneidad

Solo hay que mirar de vez en cuando los índices de audiencia de la televisión lineal para tener los pies en el suelo a la hora de aceptar por dónde van los gustos del público en general. El pasado domingo volvió a triunfar en prime time el culebrón, la serie turca 'Infiel', disponible en la parrilla de Antena 3. Después se llevó el cine el gato al agua, con el estreno de la película 'Pequeños detalles' en La 1, por encima de la nueva apuesta de Telecinco, el 'reality' 'Pesadilla en el Paraíso', del que se nutrirán otros programas de su oferta, por la mañana, tarde y noche.

Cotejando esta información con las listas de las plataformas 'online' más populares, en Netflix encontramos estos días en los primeros puestos de los títulos favoritos del público propuestas como 'Diario de un gigolo' o 'Café con aroma de mujer' (que no pierde fuelle). También figura el nuevo reality '¿A quién le gusta mi follower?' y en Primer Video, la competencia, no abandonan el 'ranking', entre lo más visto del momento, 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'.

En Prime Video también está entre lo más visualizado la serie 'This is Us', un culebrón familiar made in USA. Queda claro, una vez más, que el bendito streaming nos ha vendido una renovación que no es tal en términos de contenido para el gran público. La plataformas cada vez se parecen más a la tele generalista. Cuando incluyan anuncios va a ser el acabose. Y ojo al cine, tanto quitarle méritos últimamente, porque 'Pequeños detalles' se estrenaba simultáneamente en HBO Max, donde ha llamado la atención de los suscriptores, colocándose también en pole position. La televisión inteligente también es la caja tonta, da igual que tengamos que tirar de WIFI, de cable o de antena.