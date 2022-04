«Me siento culpable cuando paso mucho tiempo en Instagram»

TVE vuelve a entrar en la batalla por la franja del 'access prime time' con un nuevo formato, 'Enred@d@s' (La 1, esta noche a las 22.10 horas), que reúne los vídeos más sorprendentes de entre los millones que cada día surgen en plataformas, aplicaciones y redes sociales. La periodista María Gómez (Madrid, 35 años) se pone al frente de esta nueva apuesta, junto a la humorista Sara Escudero. No faltarán imágenes de archivo de la historia de la cadena pública. El espacio, una ventana al mundo audiovisual que albergará información, divulgación y entretenimiento, dura unos 30 minutos y a partir de mayo se emitirá de martes a jueves.

-¿Qué es 'Enred@d@s'?

-Es un formato nuevo y no una versión de ningún programa que haya hecho la cadena antes. La idea es que todo sea fresco y nos lleve a otro lugar. Hay dos presentadoras y yo tendré un perfil periodístico. Sara tendrá un tono más humorístico. Es una combinación muy guay. Pretendemos hacer un programa divertido y entretenido que pueda aportar algo que no se conozca. Habrá todo tipo de vídeos, pero no sólo de redes sociales, sino que habrá otros sobre viajes, gastronomía y de mucha diversión.

-¿Habrá imágenes de archivo en este nuevo formato?

-El archivo de RTVE es un lujo y no utilizarlo sería un pecado. Tanto Sara como yo somos fans totales de lo retro. Además, creo que hay formatos como 'Cachitos' y 'Viaje al centro de la tele' que ya lo han utilizado, pero no se ha hecho de la forma en la que nosotros lo vamos a hacer. Queda mucho archivo para rato y nosotros vamos a aprovechar todo lo bueno que se ha hecho en esta casa.

-¿Echa de menos algún tipo de contenido en la televisión actual?

-Siempre me han encantado los grandes formatos de concurso que se hacían antes. Eran como una locura. Tengo compañeras de producción que trabajaron en aquellos programas y me recordaban anécdotas de '¿Qué apostamos?' en las que me contaban, por ejemplo, que tenían que cuidar a un cocodrilo. Me imagino ese momento de ir a la tele y encontrarme con ese tipo de situaciones… Ese tipo de grandes formatos eran espectaculares y se invertía mucho en ese entretenimiento. Desde aquí, lanzo la idea de que vuelvan.

-¿Le dedica mucho tiempo a las redes sociales?

-Es una relación de amor-odio. No sé si es contraproducente decirlo. 'Enred@d@s' no tiene una vocación de ser un programa de redes sociales. Es un formato para enseñar vídeos que son hipnóticos y luego, muchas veces, se comparten. A mí las redes me parecen que tienen luces y sombras. Lo bueno es que te permite poder estar conectada con gente que está lejos y con las personas que me siguen. Con mi novela 'Odio en las manos' empecé a interactuar con lectoras que me escribían y me dio mucha satisfacción y orgullo. Pero las redes son también muy adictivas. Me siento culpable cuando paso mucho tiempo en Instagram viendo lo que hacen otros, en lugar de leer o descansar. Intento controlarlo para no perder tiempo y tampoco comparto cosas personales.

Archivo de TVE «Es un lujo y no utilizarlo sería un pecado; tanto Sara como yo somos fans totales de lo retro»

-¿Se considera más de radio o televisión?

-La pregunta es complicada. Vengo de la radio. Empecé en ella en 2010 y hasta 2016 no comencé a hacer televisión. He trabajado con Javier del Pino y creamos 'La vida moderna', por ejemplo. Fue una muy buena escuela, porque fue un oficio en el que aprendes a hablar pero también a escribir. La radio tiene tiempo y en la tele es todo más fugaz, pero a mí me encanta. Parece que hay un estigma ahora por decir que te gusta trabajar en televisión.

-En radio no tiene la presión diaria por la audiencia como en la televisión.

-Eso siempre le preocupa a los jefes, pero yo he intentado hacer mi trabajo sin mirar el dato. He tenido la suerte de tener a grandes jefes que no me han hecho sentir esa presión. Tampoco he tenido ese tipo de programas como los matinales, que son muy competitivos. He podido vivir un poco más relajada.

-¿Va a continuar en 'Zapeando'?

-Voy a seguir, sí. Tengo un compromiso con estar con ellos, porque me encanta el formato y me lo paso pipa con mis compañeros. Con Mediapro empecé a hacer tele. Son un equipo maravilloso y el programa es muy divertido, pero es probable que ahora tenga la agenda más apretada y vaya un poco menos.