«Si no cambias de actitud, no te podré salvar Eli»

Después de varios roces con sus compañeros, la grancanaria Eli está en el disparadero. De hecho, fans del programa se han movilizado en redes sociales para pedir la expulsión disciplinaria de la concursante, convirtiendo en tendencia nacional durante varias horas los hashtags #NominacionDisciplinariaEli y #ELIminada.

Tras la polémica por la difícil convivencia de Eli con varios compañeros, Noemí Galera, la directora de la academia, ha tenido una charla con la canaria para que no se repitan faltas de respeto. En la conversación, la joven canaria no ha podido evitar las lágrimas aunque ha insistido en justificar su actitud. «Yo las faltas de respeto no las tolero porque es que yo no le falto al respeto a nadie», aseveró Eli después de la llamada de atención.

«Si no cambias tu actitud, no te voy a poder salvar», le advirtió Galera. Eli, afectada por la reprimenda, preguntó entonces si se le estaba nomimando para salir del programa. «No, estoy intentando ayudarte», respondió Galera. «Esto es un programa de cantantes y hay cosas que yo no voy a poder consentir. Yo te aviso de lo que hay, de lo que yo veo y de lo que creo que puedes mejorar. Tú tienes unas formas muy rudas pero no tienes mal fondo... A veces, yo estoy viéndote y pienso: ‘Joder, Eli’», aseveró Galera intentando que la grancanaria reconduzca la situación y modere su actitud en la academia.