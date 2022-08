Los Serrano de Tarazona

El pasado fin de semana se celebró la clausura del Festival de Cine de Comedia de Tarazona, uno de los eventos cinematográficos más queridos. Junto a San Sebastián, Málaga o el FesTVal de Vitoria, es uno de los puntos de reunión más familiares de nuestro cine. Ante un público concurrido, numerosos cineastas y rostros populares se juntan en comandita para celebrar la fiesta del cine español. Este año recibían un merecido homenaje Miguel Rellán, Pedro Casablanc, Leticia Dolera y Fran Perea. Artistas con un currículum ejemplar en el terreno de la comedia, en la pequeña y gran pantalla, o sobre las tablas. El peso de la televisión es evidente a la hora de medir la fama de los invitados.

El público aplaude especialmente, y se hace un selfi, con quienes han triunfado en sus hogares. Han pasado prácticamente dos décadas desde el estreno de 'Los Serrano' y la gente sigue recordando a sus personajes.

Jimmy Barnatán, el entrañable actor que encarnaba a Chucky, no paraba de recibir el cariño de un público menudo en Tarazona. ¿Cómo es posible que se le acerquen con entusiasmo los más pequeños? «Ahora los niños me ven en 'streaming'», comentaba. Series como 'Los Serrano', ahora disponible en Prime Video, están viviendo una segunda vida en las plataformas. Las nuevas generaciones se enganchan a ficciones de antaño, mientras algunos siguen insistiendo en que «ya nadie ve la tele». Toca reflexionar sobre la inexistencia de una propuesta de actualidad en los canales generalistas que cubra directamente el hueco de 'Al salir de clase', 'Compañeros' y otras series familiares con marca española que marcaron a tantos televidentes. Y siguen haciéndolo. 'Aquí no hay quien viva' funciona 'online' como el primer día. Démosle una vuelta.