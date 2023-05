'Sálvame' responde a su cancelación actualizando el currículo de su equipo

'Así es la vida' será el programa que sustituya a 'Sálvame' a partir del 16 de junio, cuando el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez eche definitivamente el cierre después de catorce años en antena. Y precisamente con un guiño a este nuevo programa que presentará Sandra Barneda durante el verano, arrancó la introducción a la edición limón de 'Sálvame' este lunes, la primer desde la confirmación de la noticia.

Con el centro del plató dominado por varios pupitres en los que podíamos ver a presentadoras y colaboradoras como María Patiño, Adela González, Belén Estaban o Lydia Lozano, daba las buenas tardes Jesús Ripoll, asesor laboral y experto en motivación de equipos. «Buenas tardes, ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis que estoy aquí para ayudaros. Llevais catorce años aquí, fuera del mercado laboral. Estoy seguro de que tenéis un curriculum vintage», decía provocando las risas del público. «Pero no os agobieis porque os voy a dar las pistas para triunfar en una entrevista laboral y para que realiceis un buen curriculum. A la vuelta os doy todas las claves para que otros programas y cadenas se peleen y quieran contar con vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque así es la vida», decía en un guiño al futuro programa de Barneda.

En efecto, el programa 3.605 de 'Sálvame' volvió a apelar al buen humor y a su sorprendente capacidad para crear relato a partir de las experiencias y vivencias de sus presentadores y colaboradores. En este caso, se trataba de que cada uno de ellos contara al experto cuáles cree que son sus puntos fuertes de cara a futuros proyectos. Como maestras de ceremonias estaban Adela González y María Patiño. «No es una tarde más es una tarde muy especial porque, ya lo saben ustedes, esto se acaba y hay que aceptarlo. Vamos a hacer un currículum porque tenemos que buscar trabajo, pero quiero decir algo importante porque el curriculum de todos nosotros es gracias a ustedes y solo por eso le vamos a dar todo lo que tenemos y más», decía Patiño arrancando los aplausos del respetable.

Y empezaba a enumerar hitos: «Somos cantantes, modelos, drag-queens... Polifacéticos». La Esteban incluso se anunciaba ya como «artista», antes de ponerse más seria y decir que «el programa de mi vida es 'Sálvame'». Tras un divertido vídeo que resumía el incierto futuro que se abre ahora, Ripoll les explicaba un punto a favor de su despido. «Tenéis una gran suerte y es que muchos directivos ocultan cuando se les despide y no se lo cuentan a nadie y el mundo no se entera, así que no les pueden ofrecer oportunidades. Vosotros tenéis que aprovechar a vuestros seguidores». A lo largo de la tarde, todos los colaboradores y también las presentadoras fueron tratando con Ripoll sus fortalezas de cara a nuevas ofertas de trabajo.

Un comunicado de la productora

Junto al buen humor y el aire de fiesta que el espacio diario mostraba este lunes, La Fábrica de la Tele, productora del programa, quiso enviar un comunicado a los medios de comunicación en el que afirmaba que la dirección de Mediaset les había confirmado hoy lunes el cese de las emisiones en junio. «Se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión, ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión», apuntaba la nota de prensa. Una nota de prensa en la que recordaba que en 2019 la Academia de Televisión otorgó uno de sus premios Iris por su «carácter innovador, por haber cambiado el lenguaje televisivo en España y por haber sabido acompañar a los espectadores como parte de su familia, retratando sin prejuicios a la sociedad espalola durante más de una década».

Más de 650 profesionales han formado parte del equipo durante todo este tiempo, explica La Fábrica de la Tele, que asegura que aunque los finales «nunca son fáciles» quedan «varias semanas en las que la familia de 'Sálvame' se despedirá de su audiencia con gratitud a su enorme fidelidad. 'Sálvame es el programa de tarde más longevo de la historia de la televisión española. Un legado que nadie podrá borrar y que forma ya parte de la cultura popular de este país». Y concluye con un: «A todos los que durante estos catorce años nos han seguido con pasión, gracias. Se cierra una etapa. Otras vendrán y serán tan o más apasionantes si cabe».