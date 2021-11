«'Reyes de la noche' no imita ni a García ni a De la Morena»

«Buenas noches, saludos cordiales», por un lado. Y por otro: «Trá, trá, trá». Así comenzaba la guerra de la radio deportiva a finales de los años 80 y principios de los 90 entre José María García y José Ramón De la Morena. Ahora, casi tres décadas después, la batalla vuelve a estar de actualidad y hoy viernes salta de las ondas radiofónicas a la pequeña pantalla en Movistar+ con 'Reyes de la noche', protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé, y dirigida por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. De García y De la Morena a Paco 'El Cóndor' (Javier Gutiérrez) y Jota Montes (Miki Esparbé), estos son los nombres de la lucha por las noches deportivas de la radio que llegan con el cartel de la primera gran serie española de 2021, en la que Esparbé (Barcelona, 1983) busca prorrogar un buen año laboral tras estrenar 'El inocente' (Netflix) y 'Los espabilados' (Movistar+). «Que dure», asegura el actor catalán en conversación con este periódico.

-Radio deportiva nocturna y guerra. Rápidamente se viene a la cabeza la lucha entre José María García y Jose Ramón de la Morena, pero ustedes repiten que lo que se va a ver no es una biopic...

-Realmente no lo es. Se inspira en ese conflicto, pero quizá hacer una biopic nos habría cortado la libertad para contar la historia que queríamos. La serie es libre y los personajes también lo son.

-¿Qué podemos encontrar de esa batalla en la serie?

-Eso nos lo tendrían que decir José María García y José Ramón De la Morena y si se han sentido reflejados (risas). Creo que la serie coge el conflicto como punto de partida, pero se cuentan muchas otras cosas y, además, se profundiza mucho en el conflicto, pero de forma muy singular.

-Por cierto, ¿es consumidor de radio deportiva?

-Soy muy amante de la radio y también escucho podcast, pero no soy seguidor de la radio deportiva. Es verdad que en el periodo que retrata la serie yo tenía 9 años y lo recuerdo claramente, porque mi abuelo me llevaba al Camp Nou y al salir se ponía Catalunya Radio, que era una referencia en mi región.

-En la preparación de 'Reyes de la noche', ¿llegó a ponerse en contacto con De la Morena o con García?

-Hubo un momento previo al arranque del rodaje que Javier Gutiérrez y yo pensamos en quedar con De la Morena, pero eso al final no se cerró nunca. Habría sido interesante, pero, insisto, que, en mi caso, quizá, no habría ayudado tanto quedar con José Ramón, porque mi intención desde el minuto cero era no hacer una imitación. Queríamos entender la época y el sentimiento de ese momento. Sí es cierto que pregunté a amigos periodistas para que me contaran cómo se trabajaba en esa época y cómo funcionaban. No queremos, repito, hacer un retrato exacto, pero sí me he leído, por ejemplo, 'Los silencios del Larguero' de De la Morena.

-Era una época de un periodismo deportivo de muchos egos. ¿Se identifica con esa lucha de personalidades tan marcadas? ¿Se refleja en Jota, su personaje?

-Intento habitualmente no hacer un juicio previo de mis personajes, pero sí que hay cosas mías en Jota Montes. La verdad es que empatizo mucho más con el Jota del principio que con el del final. Es un inconformista y eso me gusta mucho, luego se va torciendo la cosa y ya no me hace tanta gracia (risas).

Segunda temproada a la vista

-¿Habrá segunda temporada? Hace poco Javier Gutiérrez lo avanzó…

-Soy un 'mandao' y me han dicho que hasta que no se estrene y Movistar lo confirme que no diga nada (risas). Pero, la historia no está cerrada, queremos seguir contando esto y esperamos que tenga continuidad, sobre todo, en la audiencia.

-Empezaron la grabación de la serie con el fin del confinamiento, ¿cómo es enfrentarse a un rodaje en plena pandemia?

-Como a todo nos hemos acabado acostumbrando y es una situación que hay que asumir. Nos pusimos a grabar en agosto y para muchos era el primer rodaje con esta normalidad. En ese momento, íbamos con bastante respeto y éramos conscientes del peligro, por encima de todo siempre está la salud. Fue un alivio cuando dijeron: 'corten. Enhorabuena hemos acabado la serie'. A día de hoy, la diferencia es que si lo seguimos haciendo como hasta ahora, se puede grabar y eso es importante.

-Este estreno, además, coincide con otras ficciones en las que podemos verle. Está siendo un año pandémico bueno, al menos, en el apartado laboral.

-Sí lo es. Uno sabe cuándo rueda el proyecto, pero no cuándo se estrena. La verdad es que desde enero hasta ahora he rodado tres semanas de 'Historias para no dormir…' (TVE), pero el resto del año he estado muy tranquilo y relajado. En resumen, está siendo un buen año, porque todavía quedan más estrenos con el proyecto de Paco Caballero, la película de 'Malnacidos' que ha pasado a este año. Hay que disfrutarlo, porque todos queremos que esto pase cuanto antes y vuelva la normalidad.