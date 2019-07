Regresan ‘Las chicas del cable’

Una historia que sirve para echar la mirada atrás a la España de 1931 y que estará disponible para más de 150 millones de usuarios de la plataforma en todo el mundo, algo que todavía es difícil de asimilar para las actrices.

«No sabíamos cómo iba a ser ese matrimonio», comenta Blanca Suárez. «Ha sido una sorpresa día tras día. No sabíamos las repercusiones de estar en una serie que se iba a ver en 190 países. Desde Madrid, donde rodamos, no tenemos una concepción real de lo que está pasando con la serie y con el monstruo de Netflix que todo lo abarca», añade. La artista, que recrea a Lidia en la ficción, retoma su vida laboral en esta cuarta temporada «con mucha ilusión y fuerza» tras la maternidad, aunque «no vive buenos momentos» porque Francisco (Yon González) «está en situación crítica. Tiene que lidiar con esos sentimientos y aprender a gestionarlo, aunque todo se complica. ¿Cómo no? Van a ser muchísimas complicaciones», comenta entre risas.