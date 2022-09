Me fascina que todavía haya quien proteste porque el cine no puede ser político, como si no lo hubiera sido ya desde sus comienzos. Estos días, en tiempos de discusiones sobre la inclusión forzada frente a la multiculturalidad, entre quien sabe distinguir entre la realidad y la ficción y quien se come con patatas la propaganda subliminal porque coincide con su ideología, se ha viralizado en internet un mensaje harto discutible: «El cine es solo entretenimiento». ¿Acaso no hay política en todo? Empezando por Disney, a quien ahora se le acusa de destrozar infancias al actualizar 'La sirenita', un personaje imaginario, cuando lleva cerca de un siglo adoctrinando a su público –solo hay que revisar sus adaptaciones de cuentos clásicos, deliciosos visualmente pero anquilosados bajo la perspectiva de género–. Hay quien se rasga las vestiduras cuando lo que le gusta deja de representar sus ideas, de por sí interiorizadas. Cada cual vemos lo que queremos ver.

Una película tiene varias capas de lectura y solo hay que rascar sobre la superficie, con un mínimo de criterio, para encontrar un ideario. En la televisión quizás se vea con mayor claridad la omnipresencia de la política. ¿Qué razón hay para que inviten a 'MasterChef' al polémico vicepresidente de la Junta de Castilla y León? ¿Por qué el telediario de Antena 3 cambia el color de un partido y sus siglas en las encuestas de intención de voto? Es imposible defender 'Top Gun' como puro cine de entretenimiento. ¿Y las series? Genial la nueva temporada de 'CSI', donde además de solucionar el crimen de turno en cada capítulo, la sesión completa desgrana una historia que critica los bulos y fake news, además de defender la opinión de los expertos frente a la atrevida ignorancia. ¿Política?