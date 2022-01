'El poder del perro', 'West Side Story' y 'Succession', triunfadoras de los Globos de Oro La japonesa 'Drive My Car' priva a Almodóvar del galardón por 'Madres Paralelas', mientras que Hans Zimmer deja a Alberto Iglesias sin premio a mejor banda sonora

'El poder del perro', de Jane Campion, y la nueva versión de 'West Side Story', dirigida por Steven Spielberg, conquistaron los principales Globos de Oro este domingo en una gala sin ceremonia televisada, ignorada por Hollywood y anunciada por redes sociales.

El wéstern 'El poder del perro' es la segunda producción dirigida por una mujer en conquistar la estatuilla a la Mejor película dramática. 'West Side Story' se llevó el premio a la Mejor comedia o musical. Sus actrices Rachel Zegler y Ariana DeBose también ganaron los premios a la Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

'Encanto', la producción de Disney que sigue a una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, ganó el premio a la Mejor película animada.

Nicole Kidman y Will Smith conquistaron los galardones a la mejor actriz y al mejor actor en producciones dramáticas por sus interpretaciones en 'Being the Ricardos' y 'Rey Richard: una familia ganadora'. La serie 'Succession' que trata sobre la pelea familiar de un hombre poderoso en los medios de comunicación, arrasó con las nominaciones para las categorías dedicadas a la televisión.

En una noche atípica para estos premios, la emoción de los Globos de Oro -que acostumbran a influenciar la taquilla y a orientar las expectativas de cara a los Óscar - fue opacada por las críticas contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), organizadores del evento.

La asociación integrada por unos cien escritores ligados a publicaciones extranjeras ha sido acusada de corrupción y racismo, entre otras prácticas antiéticas.

La ceremonia de los Globos de Oro, considerada una de las mayores fiestas de Hollywood, atraía una audiencia de millones en el pasado, sin embargo este domingo no fue transmitida. La televisión NBC, con los derechos de difusión, la retiró de su parrilla en medio del boicot.

El evento también pasó desapercibido en Twitter, dominado por el anuncio de la muerte del comediante estadounidense Bob Saget en Orlando.

A pesar de la atmósfera que marcó a los Globos de Oro, las victorias de 'El poder del perro' y 'West Side Story' confirman sus credenciales como competidoras para esta temporada de premios que concluye en marzo con los Óscar.

El wéstern dirigido por Campion y protagonizado por Benedict Cumberbatch ha recibido buenas reseñas, al igual que la versión de 'West Side Story' de Steven Spielberg que, sin embargo no triunfó en la taquilla.

'Belfast', la incisiva producción en blanco y negro de Kenneth Branagh que recuenta la explosión de violencia en su ciudad natal al final de la década de 1960, es considerada una gran competidora en esta temporada, y aunque esta noche lideraba con siete nominaciones al igual que 'El poder del perro', sólo ganó la de mejor guión.

El actor Andrew Garfield ganó como Mejor actor en una comedia o musical por su papel en 'tick tick... BOOM!', de Lin-Manuel Miranda.