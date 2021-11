Entrevista a Carlota Núñez «Si en el plató no sientes ese cosquilleo en el estómago, algo no va bien» La periodista copresenta las tardes de verano el magacine 'Cuatro al día'

La periodista Carlota Núñez (Barcelona, 30 años) repite por segundo verano consecutivo como copresentadora, junto a Mónica Sanz, del magacine 'Cuatro al día', que emite la cadena de Mediaset cada tarde a las 17:45 horas. Acostumbrada el resto del año a cubrir la información política, Núñez salta en los meses estivales a plató para llevar a cabo una tarea «muy complicada y diferente».

-¿Cambia mucho la forma de trabajar de la redacción a plató?

-Es muy diferente, porque en la calle tienes que estar muy pendiente de todo lo que está pasando y en plató la responsabilidad es muy grande. Normalmente, mi trabajo consiste en analizar muchos datos para luego poder explicárselos a la audiencia, ya bien sean de economía, los de la pandemia, encargar los grafismos, pensarlos y escribirlos.

-¿Cómo es el día a día en el programa?

-Es un 24/7. Es un programa muy largo, que aborda temas muy diferentes. Normalmente, por la mañana, se reúnen los coordinadores con la directora en base a temas que vamos proponiendo. En esa primera reunión hacemos una criba de la escaleta e intentamos darle distintos enfoques porque somos un programa de tarde que llega ya con la actualidad muy machacada y hay que intentar darle una vuelta de tuerca a los temas del día. Después, repartimos los contenidos y tenemos a los reporteros, que normalmente no están en la redacción, sino en la calle, y nos traen los temas humanos, porque están todo el rato con la gente. Y es muy importante el teléfono móvil de nuestro programa porque nos llegan muchísimas denuncias del público.

-¿Hay mucha participación de la audiencia?

-Creo que la audiencia ha encontrado en 'Cuatro al día' una ventana donde poder denunciar cosas que no tienen voz. Ellos se sienten cómodos en un formato que es su altavoz. Uno de los éxitos del programa es contar la actualidad a través de testimonios. Creo que la apuesta de Mediaset por 'Cuatro al día' ha funcionado bien y la audiencia ha encontrado una ventana en la que denunciar y hacer públicos problemas que de otra manera serían muy difícil de conocer.

-¿Recuerda su primer día en el plató? ¿Estaba nerviosa?

-Fue increíble. Comencé a sustituir a Mónica Sanz el verano pasado. La directora, Pilar Cerisuelo, tras la pandemia, decidió apostar por mí. Un reto siempre es bueno. Es una responsabilidad muy grande. La primera vez no sé ni cómo me mantuve de pie. De todas formas, en esta profesión cuando se te vayan los nervios previos, ese cosquilleo en el estómago, es que algo no va bien. Con el tiempo aprendes a canalizarlos. Es como un acantilado en el que parece que te vas a caer.

-¿Faltan oportunidades para los jóvenes en el periodismo?

-Es cierto que la televisión está inmersa en una transformación con los nuevos medios digitales y está cambiando el panorama en muy poco tiempo. Creo que no faltan oportunidades. En nuestra productora, Unicorn Content, están apostando mucho por gente joven. Las oportunidades están, pero hay que buscarlas. Y un consejo para los estudiantes de periodismo: que nadie les diga que no pueden conseguirlo, porque es posible con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio. Ser periodista es un trabajo a tiempo completo, nunca desconectas.

-Le tocó cubrir la desaparición de Gabriel en Antena 3. ¿Qué recuerda de aquel suceso?

-Mucha tristeza. Estuve trabajando treinta días seguidos porque no quise irme y quería cubrir todo el caso. Aquello fue un antes y un después para todo el país y para los periodistas que pudimos cubrir la noticia de primera mano. Fue una experiencia increíble porque fue el primer gran suceso que yo cubría. Aprendí mucho por el camino. También fue un reto personal, porque cubrir un suceso es muy delicado, tienes que medir mucho tus palabras, tienes que saber que también te está viendo la familia y no influir en el trabajo policial. Y es un trabajo que, sin un cámara de TV con el que te entiendas, es imposible de hacer.

-¿Y qué le gustaría hacer en televisión?

-Me encantaría tocar todos los palos porque es un medio apasionante. La calle me encanta, me apasiona, y es de las cosas más bonitas de la profesión. Lo importante es no pararse y seguir. Cualquier reto que se ponga por delante, cogerlo con todo el miedo y respeto del mundo, pero con muchas ganas.