'Fuera de plano': como un concurso a dedo de Moreno

El volcán de La Palma da para mucho. Para colocar a Televisión Canaria como referente por la cobertura informativa pero también para preguntarse por los criterios que sigue el canal que administra Francisco Moreno cuando recurre a la contratación externa para hacer un trabajo que debe ser competencia de los hombres y mujeres de los Servicios Informativos de TVC.

Como muestra, un botón: este fin de semana, y ya van seis consecutivos, la parrilla de tarde de Televisión Canaria fue entregada a beneficio de 'Fuera de plano', la productora vinculada a Editorial Prensa Ibérica. ¿Es que estaban en huelga los alrededor de 400 trabajadores de los Informativos del canal? Pues no. ¿Es que han pedido ellos que sea siempre la misma contrata quien haga la cobertura los fines de semana? Pues tampoco. ¿Cuál es entonces el criterio? Esa es la pregunta que seguramente se hacen espectadores y el resto de empresas del sector. Preguntas que seguramente no harán en sede parlamentaria Coalición Canaria, el PP (convertido en estos y otros menesteres en muleta de CC) y tampoco Vidina Espino, que solo tienen ojos para otros intereses... probablemente los mismos que 'Fuera de plano'. Por cierto, una pregunta más: ¿se hará realidad la promesa de que todos los fines de semana que restan del año sean la finca particular de 'Fuera de plano'?

Con esta forma de proceder, da la sensación de que en el ente se está legitimando una forma de facturar consistente en tocar en la puerta y hacer negocio sin necesidad de licitación alguna, invirtiendo lo justito y haciendo, de paso, el trabajo del personal público. Es como convocar un concurso a dedo, con un solo competidor y donde no hay que esforzarse para ganar.

Se ve que algunos echan de menos los tiempos en que Socater lo hacía todo en la tele: las noticias, el ocio, la gestión publicitaria... Es lo que tienen las 'vidas cruzadas' y una gestión 'fuera de plano'.