La pasarela de moda de baño cierra hoy con los niños y otra sesión espectacular Ayer fue el día de Baeza, All That She Loves, Melissa Odabash, Maldito Sweet, Vevas, Rubén Rodríguez, Libérrimo, Como un Pez en el Agua, Miss Bikini, Gonzales y Mama Maria

La Swim Week by Moda Cálida afronta hoy su tercer y último día de desfile, tras una tarde-noche maratoniana ayer. Sobre la pasarela de ExpoMeloneras se vieron las propuestas de moda de baño de Guillermina Baeza, All That She Loves, la americana Melissa Odabash y Maldito Sweet, un desfile triple en el que mostraron sus colecciones los jóvenes talentos Vevas, Rubén Rodríguez, y Libérrimo, junto a firmas como Como un Pez en el Agua, la italiana Miss Bikini, la canaria Gonzales y la holandesa Mama Maria.

Hoy será el turno de los más pequeños en la sesión de la mañana, con las creaciones de El Barquito de Papel, Ladybug's Cris, Dolores Cortés Kids, Guillermina Baeza y Mini Bohodot

Por la tarde, se adueñarán de la pasarela los diseños de Aurelia Gil, Ágatha Ruiz de la Prada y dos pases dobles de Palmas y Bo Star y Arcadio Domínguez y la israelí Gottex, la firma británica Alexandra Miró, la firma turca Oyeswimwear y de Nuria González.

El Barquito, Ladybug's, Dolores Cortés Kids, Guillermina Baeza y Mini Bohodot protagonizan el pase matinal

En total, la edición de este año cuenta 38 diseñadores y marcas, 17 de ellos creadores canarios, 10 nacionales, seis internacionales y cinco marcas de moda baño infantil.

Para llevar la marca GCSWM by MC por todo el mundo y reforzar la imagen internacional de Gran Canaria como destino turístico, la pasarela cuenta en esta edición con la presencia como embajador del actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie 'Love is in the Air'. El actor llegó el jueves a Gran Canaria, siendo recibido en el aeropuerto por decenas de seguidores.

La edición de este año ha aumentado su número de marcas internacionales con la presencia de marcas como Melissa Odabash (Reino Unido), Alexandra Miró (Reino Unido), Oyesimwear (Turquía), Mama Maria (Holanda), Miss Bikini Luxe (Italia) y Gottex (Israel).

El Cabildo e Ifema incluyeron este año un programa de compradores nacionales y otro de compradores internacionales de Italia, en el marco de una misión inversa organizada con la colaboración de Icex.

La pasarela arrancó el jueves con dos desfiles individuales con TCN y Carlos San Juan, uno triple dedicado al talento emergente canario con las firmas Laut, Suhárz y Román Peralta, y cuatro desfiles dobles con las firmas Diazar y Bohodot; Como la Trucha al Trucho y Alawa; Elena Morales y Dolores Cortés, mientras que Chela Clo y Bloomers cerraron la sesión.