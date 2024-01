«Nunca busqué trabajar en la tele, ha sido un cúmulo de suerte y casualidades»

Uno de los concursos más clásicos está de vuelta a la pequeña pantalla. El periodista Aitor Albizua (Arrigorriaga, Vizcaya, 32 años) se pone al frente de la nueva etapa de 'Cifras y letras', el programa que se emite de lunes a jueves a las 21:30 horas, que regresa a La 2 de TVE 28 años después. Lo hace manteniendo su esencia pero incorporando la tecnología, e incluso un bote acumulado a su reconocida mecánica. Albizua, que llegó a la tele por casualidad», empezó su trayectoria profesional en la Cadena Ser, donde pasó por programas tan relevantes como 'Hora 25' y 'De buenas a primeras'. Dio el salto a ETB para copresentar el magazine diario de las tardes 'Nos echamos a la calle'. Acumuló experiencia en concursos televisivos gracias a 'Lingo', el espacio de ETB2.

–Cuando 'Cifras y letras' se emitió por primera vez en La 2 era un niño. ¿Cómo ha sido descubrir el programa tres décadas después?

–Tenía referencias un poco del imaginario colectivo. Cuando me lo propusieron hice un ejercicio de documentalista y me vi los primeros programas de Elisenda Roca, con su manera de presentar tan especial e íntima. También investigué y vi la versión francesa con subtítulos, porque nos basamos en el programa de Francia, y me fui haciendo la idea de lo que me esperaba. Lo que he descubierto es el cariño que le tiene la gente al formato; esa nostalgia dulce que es impresionante.

–¿Siente más responsabilidad al saber que presenta un programa tan querido y recordado por la audiencia?

–En parte sí que siento la presión. Las comparaciones son inevitables y yo, en un momento dado, también las haría como espectador. Pero al mismo tiempo me quedo con lo positivo, con lo mejor. No partimos de cero; la gente ya sabe cómo va y conoce el formato. La crítica en general es positiva. Estoy segurísimo de que, de alguna que otra manera, engancharemos a parte de esa audiencia que lo veía antes y a nuevos espectadores que descubrirán ahora 'Cifras y letras'.

–En otras cadenas se emiten a la misma hora programas exitosos como 'El hormiguero' o 'First dates'. En La 2 se apuesta por las letras y las matemáticas en 'prime time'. ¿Qué hacer para atrapar al espectador en esa franja horaria tan competitiva?

–Es verdad que no es una franja fácil a priori, pero yo confío en que el hueco existe. 'Cifras y letras' es un programa bastante dinámico. Dura media hora, estás en el meollo, y ya se ha terminado. Mi intención como presentador, y es lo que poco a poco se ha ido viendo también en los trabajos que he ido haciendo, es precisamente rebajar esa tensión y el protocolo que muchas veces suele tener este tipo de programas. Quiero naturalizarlo, convertirlo también en un buen rato con cinco colegas que se juntan para disfrutar de un juego de mesa, aunque nos está ayudando muchísima gente.

–¿Es más de cifras o letras? ¿Qué se le daría mejor si concursara?

–Soy de letras, de calle. De hecho, me asombran los concursantes con una rapidez mental tan impresionante que, a los dos segundos, ya tienen un cálculo que yo todavía estoy intentando asimilar en mi cabeza. Me quedo con las letras. Creo que sería un buen concursante en esa parte del programa.

–¿Se ve ya el resto de su vida profesional presentando 'Cifras y letras' en La 2, como Jordi Hurtado con 'Saber y ganar'?

–La verdad que me lo están preguntando y es algo que nunca me había planteado, pero de la misma manera que nunca me había planteado estar aquí en este momento. Sería mi sueño poder dedicarme a la televisión, que me encanta, durante toda mi vida. Ojalá que sí, que sea en 'Cifras y Letras' y también poder complementarlo con otro tipo de formatos. Estoy abierto a cualquier cosa.

–¿En La 2 se viven las audiencias con menos presión que en otros canales?

–También creo que hay otro tipo de objetivos en La 2, en el sentido de cumplir con la calidad de un servicio público, con una cuestión cultural e incluso educativa. Las audiencias las voy a ver igual y las analizaré como si estuviese en otra cadena. El hecho de que quizás tenga cierta presión menor en la parte de las audiencias no resta nada al empeño, el cariño y las ganas que le estamos poniendo al formato, al menos por mi parte.

–¿Qué le aconsejó Elisenda Roca?

–Coincidí con ella en RNE, en el programa de Carles Mesa, y pudimos hablar a fondo. Desde el principio he recibido muchísimo cariño de ella. Me decía que mire con cariño el formato, que confía en mí, y que los protagonistas son los concursantes.

–Si hace dos años le hubieran dicho que presentaría 'Cifras y letras' y 'Telepasión' en TVE. ¿Se lo creería?

–Habría dicho pídete otra, estás loca, cariño (risas). Nunca he buscado trabajar en la televisión. Esto ha sido un cúmulo de casualidades y de suertes. Estar activo en el momento en que las personas que deciden me escucharan en la radio y me vieran en otros proyectos que he ido haciendo. Pero no pensaba que todo fuera a ir tan rápido. Estar en programas como 'Telepasión' o 'Benidorm Fest' es un sueño cumplido, y muchas veces con la sensación de no querer abrir los ojos por si se termina.

–¿Cómo lleva este meteórico ascenso de popularidad?

–Es inevitable. Es algo que hay que saber gestionar. Hay que acostumbrarse a sentirse observado en la cotidianidad, estando con tu familia o en un hospital, o, incluso con tu pareja. Es verdad que la gente se te acerca con muchísimo cariño y admiración, cosa que se agradece. Me reconforta muchísimo, pero mentiría si dijese que todo esta bien, todo encajadísimo. Es algo que debes aprender a gestionar, porque muchas veces la gente da por hecho que te conoce. Y no es así.