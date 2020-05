«No dejo entrar a Amador en casa»

Las aventuras de Mirador de Montepinar regresan este viernes con los ocho primeros capítulos de la temporada número 12 de ‘La que se avecina’. Pero no lo hacen de la mano de Telecinco, como habitualmente, sino de la de Amazon Prime Video, que estrena del tirón la primera parte de las que podrían ser las últimas entregas de la serie. En ellas no puede fallar alguien como Pablo Chiapella (Albacete, 43 años), famoso por interpretar a Amador Rivas en la ficción que podrá verse a finales de año en el canal de Mediaset.

-¿Había ganas de poder disfrutar de la serie?

-Sí, sí. Tenemos ganas de verla, como siempre, porque en esta serie vamos a un ritmo tan trepidante que no nos permite ver los capítulos. No nos los pasan antes, y todo lo que sea nuevo y de estreno para nosotros lo es también. Además, teníamos muchas ganas de empezar a grabar los ocho episodios que teníamos pendientes y terminar trece años de aventuras. Estamos muy contentos de que este recorrido, que parece que nos han ido poniendo la zancadilla para no sacar la temporada, termine en Amazon Prime Video, a disposición de todos, y al ritmo que cada uno quiera consumirla.

-¿Y cuál va a ser el suyo?

-Me haré un ‘Lluvia de estrellas’. Cuando me meta al salón, me despediré tal cual estoy, y ya veremos cómo salgo, con barba, o a saber qué pelos, que ya los llevo patéticos. Haré un ‘hasta luego’.

- Y después de esta temporada, ¿qué viene?

-No sabemos lo que va a haber. Hay muchas opciones abiertas, pero sí sabemos que al parecer se acaba un ciclo, más que nada por el entorno y por el plató donde se graba. Entonces, incluso que al final acabemos donde estamos no sería una sorpresa para nosotros, porque es cierto que, al llevar doce temporadas, hemos grabado doce finales. Cualquier final de cualquier temporada podría haber sido el definitivo, y nunca lo ha sido. Así que esta podría serlo perfectamente, pero también podría decir que no, y me quedaría igual. Ni miento ni digo la verdad.

-Pero algo hay, ¿no?

-Parece ser que sí, que va a haber cambios significativos. Yo lo vivo con ilusión, porque todo lo que han tocado Alberto y Laura (los creadores) para cambiarlo lo han mejorado. Así que soy optimista con lo que pueda ocurrir.

-¿Le va a costar separarse de Amador?

-No tengo problema porque lo tengo muy limitado. No dejo entrar a Amador en casa. Más que nada, para poder hacerlo (risas).

-¿Y cree que los espectadores lo harán también después de tanto tiempo?

-Es una lucha perdida. Después de trece años con una serie con el nivel de éxito y audiencia que ha tenido, intentar pelear por buscarte tu lugar es un error. Yo creo que las cosas llegan en su tiempo, y ahora hay que disfrutar de esto, de este ‘encasille’ que me ha ofrecido una serie, de cosas que nunca me hubieran llegado de no haber pasado. Con lo cual, soy feliz, disfruto del momento, y soy consciente de que Amador está en la parcela que está. La gente ya se readaptará cuando se les ofrezca otra cosa. Y si no, pues nada, cargaré con Amador como buenamente pueda... qué le vamos a hacer...

-De hecho, también ha sido presentador (’El bribón’) e incluso narrador (’Job Interview’).

-Sí. Me voy readaptando a las circunstancias, e intento aprender de cada una de las cosas que se me ofrecen, haciéndolas desde la mayor de las honestidades, y sabiendo que en algunas hay un recorrido de aprendizaje pendiente, y que otras las tengo más solventadas. Estoy muy contento con presentar, con locutar, con actuar, con el teatro... y con hacer todo lo posible, la verdad.