'Naked Attraction', el polémico programa de desnudos presentado por Marta Flich La asociación conservadora IPSE no ha tardado en acusar al programa públicamente de «pernicioso, cínico y potencialmente pornográfico»

Andrea Gantes Madrid Viernes, 24 de mayo 2024, 10:35 | Actualizado 10:52h.

El estreno por el servicio de streaming Max de la versión española de un programa de 'citas', muy conocido y con varias temporadas en otros países, ha llegado rodeado de controversia. 'Naked Atracttion', que podemos traducir como atracción al desnudo, se ha convertido en número uno de la plataforma con su particular propuesta para conocer gente. La premisa consiste en encontrar pareja a los participantes no a raíz de una complicidad verbal con los pretendientes, como puede ser el caso de 'First Dates', sino gracias a un instinto mucho más primario, la atracción física, y desnuda como su nombre indica. Este experimento «basado en la ciencia evolutiva» presenta a los participantes tal y como llegaron al mundo, sin nada de ropa.

El show nació en Reino Unido en 2016 y, tras su éxito, España ha replicado el formato fichando a Marta Flich, colaboradora del programa de cuatro 'Todo es mentira' en 2019 y presentadora de Gran Hermano VIP en 2023. De acuerdo a la dinámica de la serie, en cada episodio dos participantes, un hombre y una mujer, buscan con quién irse a casa. Cada uno de ellos cuenta con seis candidatos que se presentan completamente desnudos en expositores de colores. Las diferentes partes de sus cuerpos se van revelando poco a poco dejando el rostro para el final. Los 'protagonistas' deben elegir al acabar el programa con quién quieren quedarse en base a nada más que el físico por lo que antes de tomar la decisión van opinando sobre qué les atrae y qué no de cada uno. Y para que sea justo, una vez han elegido, deben desnudarse ellos también.

La temporada, recién estrenada este miércoles, fue producida en 2021 por Fremantle pero hasta ahora no habían encontrado dónde televisarla. La plataforma de streaming Max, hasta esta misma semana conocida como HBO Max, se ha ganado rápidamente estar en boca del público gracias a la polémica que ha levantado este estreno. La asociación conservadora Instituto de Política Social (IPSE), más conocida por su defensa de la cruz en el Valle de los Caídos, no ha tardado en acusar al programa públicamente de «pernicioso, cínico y potencialmente pornográfico». A su vez, defienden que el cuerpo de la mujer es tratado como un 'objeto', hay que aclarar que los hombres también se desnudan. Amenazan a Max con advertir a sus «amigos, simpatizantes y socios para que tramiten su baja de su plataforma, así como que avisen a sus contactos a que procedan a lo mismo».