Muere Willie Garson, conocido por su papel en 'Sexo en Nueva York'

El actor Willie Garson, conocido por su interpretación de Stanford Blatch en la serie 'Sexo en Nueva York' ha fallecido este martes a los 57 años. Así lo ha confirmado su hijo Nathan a través de su perfil de Instagram donde se despedía de su padre: «Te quiero mucho, papá. Descansa en paz, estoy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste». El intérprete del mejor amigo de Carrie en la popular serie ha muerto a causa del cáncer de páncreas que padecía.

Algunos de sus compañeros de rodaje también han querido sumarse a las condolencias. Entre ellos, Cynthia Nixon, que hacía el papel de Miranda: «Profundamente triste de que hayamos perdido a Willie Garson. Todos le queríamos y adorábamos trabajar con él. Era muy divertido en pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y sabiduría en la profesión». Precisamente, su último trabajo fue en la secuela de la serie, 'And Just Like That…'. 'Sexo en Nueva York', donde trabajó entre 1998 y 2004, fue el papel que le dio la fama pero también trabajó en otras series como 'Hawaii 5.0' o 'The White collar', siempre con personajes repletos de particulares matices.