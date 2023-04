Muere Carlos Tena, icono del periodismo musical de los ochenta

El periodista, crítico musical y presentador Carlos Tena falleció este jueves a los 79 años de edad. Transgresor, divertido, libre y con una ácida voluntad contestataria, a lo largo de su andadura profesional Tena compaginó su labor en la radio con el medio televisivo, donde se convirtió en uno de los iconos del periodismo musical en los años ochenta, arte por el que sentía verdadera devoción. No en vano, hizo sus pinitos como productor para grupos como Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso.

La triste noticia la dio a primera hora de la tarde el compositor y productor Álex de la Nuez a través de su cuenta de Twitter, después de que su cuerpo fuera incinerado: «Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase».

La carrera de Carlos Tena comenzó en la Radio Peninsular, en el año 65, con un programa titulado 'Hablando de discos'. Ocho años más tarde entraba en Radio Nacional de España, donde fue nombrado delegado de programas musicales de la emisora pública ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En 1976 se ponía al frente de 'Clásicos populares', pero las diferencias con Fernando Argenta, guionista del espacio de RNE, provocaron finalmente su salida. Ya en los ochenta fue director de diversos programas, tanto en RNE como en Radio 3, entre los que están 'Discofrenia', 'A la Luna, a las dos y a las tres', 'En el aire' , 'Pop populares' o 'Adivina quien mueve esta noche'. En todos ellos, además de director, ejercía de guionista y presentador.

Pero fue su trabajo en Televisión Española el que lo convirtió en un verdadero icono del periodismo musical. Primero con 'Popgrama' (1977-1980), junto a Diego Manrique, desde el que promocionó a muchos de los grupos de la Movida madrileña a la que tan vinculado estaba -ambos presentaron el concierto homenaje a José Enrique Cano Leal, Canito, considerada como la chispa que prendió la llama del movimiento musical y cultural-, después con 'La caja de los ritmos' (1983). Precisamente este domingo, 16 de abril, se cumple el cuarenta aniversario de la actuación que acabó con la cancelación del espacio, el 'Me gusta ser una zorra' con el que Las Vulpes versionaron en 1983 el 'I Wanna Be Your Dog' de Los Stooges, con Iggy Pop al frente. A los quince días de su emisión, el 'ABC' de Luis María Ansón publicó un editorial exigiendo la cabeza del director de TVE y la Fiscalía General del Estado se querelló contra Tena y contra la autora de la letra por un posible delito de escándalo público.

En aquel momento, con su habitual lucidez, el madrileño aseguraba que quien verdaderamente había escandalizado a la opinión publica era Luis María Ansón «por el tratamiento dado al programa en el periódico que dirige. Si él, como profesional, cree que puede reproducir en su periódico la letra de la canción, no sé por qué se escandaliza de que se haya reproducido en 'La caja de los ritmos', con la diferencia de que él la ha sacado de su contexto», según recogía El País. La causa fue sobreseída tres años después.

Aquello no desanimó al periodista que continuó al frente de programas como '¿Pop Qué?' (1984) o el mítico 'Auanbabulubabalambambú' (1985-1986), todos ellos en la televisión pública. Sin embargo, poco a poco su figura iba quedando en entredicho en RTVE. Censurado por directivos como Eduardo Sotillos, María Antonia Iglesias o Fernando González Delgado, todos ellos mandos del PSOE, decidió abandonar el ente público en 1994.

A su salida, fue fichado por la productora catalana Gestmusic, con la que trabajó como jurado en espacios como 'Lluvia de estrellas' y 'Menudas estrellas', donde hizo pareja televisiva con el experto en copla Lauren Postigo, y como contertulio en programas como 'Moros y cristianos'. Y estuvo también de colaborador en programas de Onda Cero como 'La radio de Julia' o 'A toda radio'. Precisamente en esta cadena dirigió y presentó en 2002 'Con más Tena que gloria'.

Los últimos años fijó su lugar de residencia en Cuba donde desde 2010 mantuvo un blog de contenido político. El 13 de febrero de 2020 se despidió definitivamente de sus seguidores.