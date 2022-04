Muere la actriz de 'Escenas de matrimonio' Silvia Gambino a los 57 años

La actriz Silvia Gambino, de 57 años, ha fallecido este lunes a causa del cáncer que padecía. La profesional, nacida en Palermo, Italia, se hizo muy popular por su papel en la serie 'Escenas de matrimonio'. Ha sido su exmarido, el también actor y productor Alberto Closas, el que ha dado ha conocer la luctuosa noticia.

«Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'», se ha despedido el profesional en un emotivo mensaje en Instagram. «Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao», ha continuado Closas.

Gambino empezó en la actuación a través del teatro con 17 años. También participó en múltiples obras, sobre todo de tono cómico, y actuando también como vedette de revista. Su trayectoria televisiva arrancó en 1979 de la mano de Valerio Lazarov. Aunque fue con José Luis Moreno con quien se hizo famosa, especialmente gracias al programa 'Noche de fiesta' (Televisión Española), en el que desde 1999 realizaba números cómicos interpretando a la ingenua y estridente Rosita.

Luego, trabajó en la serie diaria de Antena 3 'La sopa boba', protagonizada por Lolita; en la serie de 'sketches' de Telecinco 'Escenas de matrimonio', donde coincidió con su 'marido' Santiago Urrialde, y en espacios sucedáneos de 'Noche de fiesta' con los que TVE intentó replicar aquel primer éxito como 'Noche sensacional' (2007) y 'Sábado sensacional' (2014), donde hacía de varios personajes. Su último trabajo en este medio fue a principios de 2018, cuando participó en varios episodios de la serie diaria 'Centro médico' (TVE).

En enero de 2019 apareció en 'Sábado Deluxe' (Telecinco), donde habló de su última obra de teatro, producida por su presentador, Jorge Javier Vázquez. En noviembre de ese año, participó en 'Viva la vida' para celebrar los 30 años de Telecinco. Allí recordó las 'matrimoniadas' que tan famosa la hicieron junto a Pepe Ruiz y Bertín Osborne.