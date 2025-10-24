Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Isabel Preysler y Pablo Motos. Antena 3

La Preysler y Motos

Crítica TV ·

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:08

Comenta

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

