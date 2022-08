Le pilló por sorpresa ser el elegido para cubrir las vacaciones de Joaquín Prat en Telecinco. El periodista Miquel Valls (Móra d'Ebre, Tarragona, 1985) presenta 'Ya es mediodía' durante el mes de agosto (lunes a viernes, 13:30 horas), programa en el que trabaja el resto del año como reportero, donde ha vivido momentos tensos y emocionantes. «Una de las veces que lloré en un directo fue cuando conseguimos parar el desahucio de una familia vulnerable», revela.

–Debutó como presentador de Telecinco este verano.

–El balance es muy positivo. Estoy muy contento con el equipo, la cadena y la productora. Estamos haciendo un programa muy digno. Informando de lo que pasa cada día y también dando exclusivas de distintos temas. Y nos estamos divirtiendo mucho en la parte del 'fresh', que en verano destaca más.

–¿Cuál diría que es la noticia del mes?

–La noticia del mes es el plan de ahorro del Gobierno, que al final salpica a todos los ciudadanos, y la subida de precios. Hay gente que ha dejado de consumir cosas que compraba antes porque ahora no puede permitírselo. Lo más duro va a ser a la vuelta de vacaciones y el regreso al colegio. En la crónica social, la noticia más importante está en la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano. No me queda claro si están juntos o no.

–¿Estuvo nervioso en su debut como presentador?

–Los primeros cinco minutos estaba nervioso. Al final, la responsabilidad de presentar este formato es grande. 'Ya es mediodía' es un programa consolidado, que sigue mucho el público y quieres hacerlo bien. Después me relajé. Conozco a los colaboradores, he tratado con ellos y me lo ponen muy fácil.

–¿Le pilló por sorpresa que le eligieran para conducir 'Ya es mediodía' en agosto?

–Me pilló por sorpresa, sí. Todavía no tenía muy claras mis vacaciones y los destinos. Es verdad que no tenía nada cerrado, pero fue todo muy rápido. Al final, en verano, un periodista no desconecta nunca de la actualidad porque el teléfono personal de cada uno se convierte en una especie de servicio público. La gente te sigue actualizando casos y contando las historias que les pasa. Un periodista no consigue desconectar.

–Ahora en plató, ¿siente más empatía por los reporteros?

–El reportero es la pieza más importante de la televisión. Ellos llegan, están y te cuentan. Son los que mejor información tienen.

–¿Cuál ha sido su momento más surrealista como reportero?

–Me han pasado muchas cosas surrealistas. Me han tirado naranjas y gas pimienta. Un directo está abierto y nunca sabes cómo va a reaccionar alguien cuando te cuenta su historia. Son personas anónimas que nunca han hablado por televisión y por primera vez se enfrentan a un micrófono en un momento que suele ser complicado para ellos.

–¿Le ha afectado alguna historia?

–Una de las veces que lloré en un directo fue cuando conseguimos parar el desahucio de una familia vulnerable. Me emocionó mucho. Al final, cuando suceden cosas que proporcionan un bienestar a los ciudadanos o que tú puedes servir como altavoz y generar una plataforma para que puedan expresarse, es muy satisfactorio.

–La nueva temporada arrancará sin Sonsoles Ónega, que se marchó a Antena 3. ¿Teme que el cambio de presentador pueda repercutir en la audiencia?

–Cuando Joaquín Prat tomó las riendas de 'Ya es mediodía', la audiencia subió. Es amigo mío y un profesional como la copa de un pino. Va a mantener los datos. Lo va a hacer tan bien como siempre. Es un formato que conoce. Joaquín es una cara familiar. El público le quiere, porque es un presentador que no se muerde la lengua y siempre dice lo que piensa.