«Mi meta es tener mi taller de confección a medida»

Ancor (Valencia, 1992) se sobrepuso al golpe de ser eliminado de 'Maestros de la costura' (La 1) y finalmente tras su repesca se ha llevado el Maniquí de Oro como vencedor de la cuarta edición del talent show. Llegó por una inscripción de su mujer y se colgó el cartel de favorito a las primeras de cambio. Con 50.000 euros en el bolsillo y un curso para seguir formándose, su sueño es «tener su propio taller».

-De favorito a ganador, enhorabuena, ¿se lo esperaba?

-Pues no. En cada prueba yo no luchaba por sobrevivir y ser el mejor. Ya solo quería disfrutar.

-¿Tuvo mucha presión por ese cartel de favorito?

-Sí, tenía mucha presión, porque decía 'madre mía y ahora como lo haga mal, la lío' y eso fue lo que pasó en la prueba por equipos de Barcelona (risas). Bueno, yo siempre he intentado dar lo mejor de mí. No por gustarle a ellos, sino por aprender y disfrutar.

-Aunque, no todo fue coser y cantar… ¿cómo vivió el primer adiós?

-Ese día, yo tenía clarísimo que me iba. Hice la peor prueba y si no me echaban no iba a ser justo por mis compañeros.

-¿Y la repesca?

-No me lo podía imaginar, porque podía seguir experimentando, es un regalo. La oportunidad de coser era todo un regalo.

-Usted es el mejor ejemplo de que rendirse no es una opción.

-Claro, siempre hay que luchar y disfrutar. Si estás visualizando la meta, te pierdes el camino y entonces es una pena.

LAS FRASES: Los jueces y el temido Caprile. «La relación ha sido muy cálida. Además si no son críticos, no aprendes»

Su inspiración. «Me gusta el esplendor y la opulencia de los años 50»

-Y en la final, dos nuevos retos: ¿en qué se inspiró para su obra final?

-Me gusta el esplendor y la opulencia de los años 50. Lo que quise hacer en ese vestido final es Hollywood y ese traje de Marilyn Monroe.

-Y ese momento antes de pronunciar el vencedor, ¿en qué pensaba?

-Era eterno, yo solo quería que lo dijeran. Un estrés y un agobio enorme, estaba clavando las uñas en el brazo de Lluís. A mis compañeros los considero mi familia y porque hay una pandemia, si no estaríamos en una casa rural.

-¿Y la relación con los jueces? Sobre todo, el temido, Lorenzo Caprile?

-La verdad es que ha sido muy cálida y además toda crítica era justa y yo la he puesto en práctica. Si ellos no son críticos, es que no estás aprendiendo. Entonces cualquier cosa que dijesen, corría a ponerla en práctica.

-Pero, ¿tenía miedo de esa imagen de duros?

-Fui a disfrutar pasase lo que pasase. Siempre he seguido el programa, me fascina. El hecho de tenerlos ya delante era como ¡Dios mío! ¿Esto es real o no?

-¿Qué ha sido lo más duro de su paso por 'Maestros'?

-El poco tiempo para hacer un traje, era un sálvese quien pueda. Imagínate que, incluso, calculaba como tenía que mover la mano para el boceto a toda prisa para salir a la mercería, coger el tejido que quería y hacer el vestido (risas).

-Mucho estrés, ¿no?

-Bueno, quizá con más tiempo te relajarías. Yo, la verdad, y te lo prometo, volvería a hacer 'Maestros de la Costura', porque hay que seguir aprendiendo. Animo a todos a hacerlo, solo tengo agradecimientos.

-¿Cuáles son sus planes?

-Mi meta es tener mi propio taller de confección a medida. Pero, ¿ahora mismo? ¡Yo me vengo a Madrid a disfrutar de mi premio! Me quiero dejar guiar un poco por la vida, igual que me he dejado guiar por mi mujer, que me acabó apuntando al programa.

-¿Y qué pensó cuando se lo dijo?

-Me levanté un día de la siesta y de repente abro mi Gmail y tenía un mensaje que ponía «acaba tu inscripción 'Maestros de la Costura'» y solo pensé ¡qué vergüenza!

-Profesor de pintura de profesión, pero ha quedado patente su don por la costura y el diseño… ¿cuándo se dio cuenta de ello?

-Es muy curioso, porque para mi trabajo final de carrera pinté a mi mujer en distintos estilos pictóricos y me di cuenta de que la ropa era pobre, muy pobre y decía: ¡ay lo fácil que sería tener la ropa auténtica! Pero, ropa buena para utilizarla en los montajes y yo me planteé cómo sería coser. Le dije a mi abuela que me explicara cómo funciona la máquina de coser con pedales, uní unos trapos y me puse a hacer patrones. ¡Si ves los primeros se te muere el corazón! (Risas). La cuarentena me vino de maravilla para practicar y probar.

-Veo que su mujer es su musa.

-Sí, sí, sí. No me imagino haciendo nada sin ella.