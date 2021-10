«¿'Médico de familia'? Soy leal a 'Servir y proteger', pero me encantaría un reencuentro» La actriz Luisa Martín es la protagonista de la ficción diaria en las tardes de La 1, que acaba de superar los 1.000 capítulos de emisión

De lunes a viernes, sobre las 17:30 horas, Luisa Martín (Madrid, 1960) se enfunda el uniforme de la inspectora jefe Miralles para patrullar las tardes de La 1 en 'Servir y proteger'. Es la policía más veterana de la comisaría, en una de las ficciones con más solera de la televisión pública española, que la semana pasada superaba los 1.000 episodios de emisión y que, de momento, cuenta con una temporada más, la sexta, que añadirá 200 capítulos más, al menos de momento, a la propuesta. Martín es uno de los rostros más familiares de la pequeña pantalla en España desde los años 90 con la mítica serie 'Médico de familia' de Emilio Aragón. Ahora en época de revivals y de reencuentros, 'la Juani' en la ficción o Luisa Martín en la realidad asegura a este periódico que «estaría encantada», pero «estoy muy ocupada», replica entre risas.

-Muy buenas, inspectora. En este caso, no sé cuál es el protocolo, porque nunca me he enfrentado periodísticamente a un cargo policial…

-(Risas) Para civiles no hay protocolo, si fueras agente de policía, sí.

-Enhorabuena, porque han renovado una temporada más para seguir patrullando las sobremesas en TVE. ¿Cuál es el éxito de 'Servir y proteger'?

-Es un proyecto magnífico, que está muy bien escrito. Luego está el equipo humano, desde el primero hasta el último, que es absolutamente genial y que hay una energía buenísima.

-Renuevan por la sexta temporada, ¿qué le ha enseñado esta ficción?

-Muchísimo. Estoy contentísima con esta serie, porque estoy aprendiendo mucho de mi personaje, del mundo policial y de lo que ellos sienten desde dentro. Nuestra profesión es una maravilla, porque sales continuamente de tu zona de confort, sales de tu mundo, de tu pequeño mundo de actriz y te enfrentas a personajes que son reales.

-Son más de 1.000 episodios en cinco temporadas, es dura la grabación de una ficción diaria, ¿no?

-Es muy duro y es un poco locura, pero si se hace con ilusión, y este es el caso, se hace mejor. Trabajamos a un ritmo tremendo, porque es diaria y tiene una complicación y, además, suma acción. Esto requiere muchísimo esfuerzo y un lenguaje específico.

-En esta temporada de 'Servir y proteger' se ha vivido un reencuentro muy nostálgico con Lydia Bosch y con Antonio Valero, además, es época de reencuentros y Emilio Aragón ha dejado la puerta abierta al regreso de 'Médico de familia' ¿cómo lo ve?

-Hombre, yo estoy muy ocupada (risas). Estoy muy liada y tengo un compromiso férreo con 'Servir y proteger', yo no podría dejarlo, así como así. Pero, también es verdad que un reencuentro de 'Médico de familia' sería muy bonito. Estamos todos igual, tenemos un chat y nos seguimos poniendo todos en contacto y hay una relación muy bonita, pero yo no sé muy bien si esto se podría hacer. Tengo una máxima en mi vida y es la lealtad. Fui leal a 'Médico de familia' y ahora lo soy a 'Servir y proteger' y también al Cuerpo Nacional de Policía, porque han conseguido que me sienta parte de él. Si se puede hacer, yo estaría encantada, pero es complicado.

-Bueno, esa lealtad le ha servido incluso para recibir reconocimientos como la Cruz al mérito policial con distintivo blanco y también el honor en ser la primera española con el DNI europeo…

-Es un orgullo inmenso, la verdad. Ahora, también te digo que esto conlleva una responsabilidad. En cuanto al DNI europeo, estoy orgullosa como española, porque todo el sistema de DNI español se ha adoptado en Europa. Eso es lo que a mí me enorgullece profundamente, porque nosotros somos los que vamos a la vanguardia. Creo que es muy importante que nos sintamos orgullosos de los logros que aquí conseguimos, porque somos un país que nos gusta mucho criticarnos, somos un poco calvos o tres pelucas, porque pierde la Selección y los matamos y si ganan somos los campeones. Hombre, no todo es así.

-Y cuándo deja de patrullar durante las sobremesas de TVE, se quita el uniforme, Luisa Martín se enfunda la camiseta más social, colabora con numerosas oenegés, ¿no?

-Soy socia de Acnur, Save the Children, de Unicef y de Médicos sin Fronteras. De esta última llevo mucho tiempo ya, uno de mis amigos era director general y, estando yo en 'Médico de familia', me dijo ¿podrías hacer un viaje con nosotros para darle difusión? Fue la primera vez que se hizo algo así, empecé a colaborar, íbamos a la televisión y dieron bastante resultado, porque me decían que los teléfonos se colapsaban. Estoy muy orgullosa, porque hay muchos problemas en el mundo y mucha gente que necesita ayuda y que te conviertas un poco en su altavoz.