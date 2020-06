Masterchef ofende a Gran Canaria

Lo que iba a ser un escaparate a millones de espectadores de la gastronomía, los paisajes y el legado aborigen que esconde Gran Canaria en el último programa de Masterchef, en La 1 de Televisión Española, se ha convertido en toda una ofensa a la isla y todo por una frase de Jordi Cruz, uno de los chefs y miembro del jurado del concurso. Las redes no tardaron en lanzarse al cuello de Cruz al asegurar este, durante la presentación de la prueba de exteriores que se iba a celebrar en Gran Canaria, que en las islas vivieron los trogloditas.

«Viajamos a uno de los paraísos más auténticos de nuestro país, Gran Canaria, y lo hacemos para conocer las montañas sagradas, un lugar tan misterioso como lleno de encanto. Aquí dejaron sus huellas los trogloditas que habitaron en el norte de la isla hace miles de años entregándonos como legado uno de los yacimientos prehistóricos subterráneos más importantes del mundo: Risco Caído. Una ruta con casi mil yacimientos que la UNESCO ha declarado patrimonio de la humanidad», afirmó.

Unas palabras que volvió a usar en varias ocasiones y que consiguió avivar aún más la polémica. . Hubo usuarios que se indignaron y afirmaron que no eran trogloditas, que eran aborígenes canarios o en su defecto guanches, aunque este término es más propio de los aborígenes de la isla de Tenerife. El enfado no solo vino por le uso del término troglodita si no también por la afirmación de que habitaban la isla hace miles de años. Una afirmación carente de toda base y rigor histórico.

Polémica al márgen, MasterChef mostró la cara más oculta de Gran Canaria y las entrañas de sus Montañas Sagradas a sus millones de espectadores, quienes hace un año disfrutaron de la estampa de las Dunas de Maspalomas y en esta ocasión de los barrancos del centro y norte, lo que ha dejado patente que Gran Canaria es una isla de espectaculares contrastes.

Las imágenes aéreas de los barrancos de Gáldar, Agaete, Artenara y Tejeda fueron el arranque de la prueba de exteriores, unas imágenes que mostraron el Roque Nublo y el Bentayga acompañadas por la voz de Jordi Cruz, quien relató que las Montañas Sagradas de Gran Canaria albergan uno de los patrimonios subterráneos más importantes del mundo, por lo que su millar de yacimientos y sus tradiciones fueron declarados Patrimonio Mundial de la Unesco.

Y es que el Cabildo de Gran Canaria, así como los Ayuntamientos de Tejeda, Gáldar, Agaete y Artenara, respaldaron esta incursión televisiva para llevar estos ocultos paisajes y sus exquisiteces a la audiencia de este programa para difundir su fortaleza como destino gastronómico, un mensaje que llegó a 2,9 millones de personas, pues la emisión alcanzó el 23,7 % de cuota de pantalla, y en el minuto de oro hasta superó los 3,4 millones.

Una emisión que quedó deslucida por la falta de conocimientos que demostraron los jueces del concurso sobre la isla protagonista del programa.