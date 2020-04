Marzo firma el mayor consumo de TV de la historia

En un momento en que las audiencias televisivas tienden a bajar progresivamente, el estado de alarma y el confinamiento para detener la expansión del coronavirus por España han motivado que el consumo televisivo se dispare hasta casi un 40%. De esta manera, la audiencia media se ha incrementado en más de 1,7 millones de espectadores, y ha superado por doce minutos al anterior récord de minutos por espectador, marcado en febrero de 2013 (272 minutos). O lo que es lo mismo, las 4 horas y 45 minutos de media por persona han barrido los registros de marzo de 2019 por hasta 51 minutos. Lo que no ha cambiado es que Telecinco ha sido líder por decimonoveno mes consecutivo (14,3%), seguido de Antena 3 (11,6%), pero los dos canales que más aumento han experimentado han sido La Sexta, con una subida de 1,6 puntos (8,3%), y La 1, que con 1 punto ha conseguido superar la barrera de los dos dígitos (10,1%).

Además, los informativos de los cuatro canales más vistos han batido sus récords de la temporada, siendo las ‘Noticias 20H’ (La Sexta) del 14 de marzo la emisión más vista, con 3.982.000 espectadores y un gran 19,1% de cuota de pantalla, por delante del mejor día ‘Supervivientes’, que congregó en Telecinco a 3.834.000 espectadores (18,9%). Por tercer mes consecutivo, los informativos de Antena 3 han sido los que han liderado en el promedio de las dos ediciones de lunes a domingo. Esto se produce principalmente porque el informativo que conduce Sandra Golpe en la sobremesa de lunes a viernes, el mejor en porcentaje de audiencia de las ediciones de todas las cadenas, con un 17,8% de cuota de pantalla, y 2.974.000 espectadores, aventaja en más de dos puntos a su inmediato perseguidor.

Sin embargo, han sido los informativos de TVE los que más han crecido en número de espectadores. Los ‘Telediarios’ han promediado en marzo 2.689.000 espectadores y un 15,4% de cuota, que es su mejor dato desde febrero de 2012. Y además, se han establecido como los líderes de las dos franjas del fin de semana. En este periplo, solo ‘Supervivientes’ (Telecinco y Cuatro), ‘El Hormiguero 3.0: Quédate en casa’ y ‘Tu cara me suena’ (ambas de Antena 3) son las únicas emisiones no informativas que se han colado entre las 25 programaciones más vistas. Una lista en la que, curiosamente, no ha entrado ninguna ficción. Para encontrar la primera del ‘ranking’, habría que remontarse al 15 de marzo, cuando Antena 3 emitió la película ‘En algún lugar del valle’, que fue seguida por 2.533.000 espectadores y tuvo un 14,4% de cuota de pantalla.

Por su parte, en la TDT ha destacado la irrupción del canal Trece, que con su cine y su programación religiosa acapara el top 25 del mes con hasta 20 emisiones.