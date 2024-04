«Marta Chávarri fue una víctima de los juegos de poder»

Fue una de las imágenes icónicas de la década de los 80: la de Marta Chávarri sin ropa interior publicada en la extinta revista Interviú y que frustró una de las operaciones financieras más ambiciosas de la historia de España. La periodista Mamen Mendizábal (Madrid, 48 años) se pone al frente de la nueva temporada de 'Anatomía de…', el programa de La Sexta (estreno este domingo a las 21:30 horas) que reconstruye momentos que han causado gran impacto en la sociedad.

-Empiezan con el polémico desnudo de Marta Chávarri.

-Creo que todos recordaremos con impacto a Marta Chávarri en Interviú. Queremos contar la historia que hay tras la historia a través de una narrativa de 'true crime'. Chávarri era marquesa de Cubas y formaba parte de un grupo muy privilegiado que era la 'beautiful people'. Gente de finales de los ochenta que mezclaba el socialismo con la aristocracia y los intelectuales, y que se relacionaba entre Marbella y Madrid. En medio de ese caldo, donde se hablaba de mucho de dinero, aparecieron personajes como Javier de la Rosa, Mario Conde, Alberto Cortina o Alberto Alcocer. Marta fue una víctima de los juegos de poder de los hombres más influyentes del momento. La foto de Interviú estaba oculta, se guardó y saltó a primera plana porque había intereses ocultos.

-En 'Anatomía de' recuerdan historias del pasado reciente que muchos prefieren no remover porque quedan mal. ¿Encuentran invitados que no quieren dar la cara?

-Soy periodista e intento seguir a los protagonistas. Hay mucha gente dispuesta a hablar y contar la historia; otros prefieren guardar silencio porque no les interesa ni que se conozca la verdad ni que se resuelvan historias que han quedado sin contar. En este programa intentamos conocer aquellas historias menos contadas que sorprendan al espectador y completar la información que falta. A veces conocemos solo una parte de los hechos.

-¿Cuáles son los criterios de selección de temas?

-Al empezar la temporada siempre contamos con una lista de unos 20 temas que luego se quedan más o menos en la mitad, que es la base con la que trabajamos. Hay historias que crees que te van a salir, pero los protagonistas no quieren hablar o directamente no hay archivo porque son muy antiguos. Nuestro planteamiento siempre es muy ambicioso y pasa por recorrer la historia de España de los últimos treinta años con una diversidad de temas.

-También van a reconstruir la tragedia del Madrid Arena.

-Este verano tuvimos aquel incendio en Murcia y pocas cosas habían cambiado en cuanto a la seguridad de los espacios públicos. Madrid Arena es una concatenación de negligencias por parte de la Administración. Lo que tenía que haber sido una fiesta se convierte en un desastre que no es una casualidad.

-En 'Lo de Évole' contó que con el 11-M se cuestionó la política con otros ojos. ¿No siente hartazgo de que algunos sigan alimentando teorías de la conspiración dos décadas después?

-A mí me parece importante poner la verdad sobre la mesa y no dejar que, por muchos años que pasen, falsas teorías de la conspiración, historias que han sido machacadas, se hagan mayores. Poner la verdad por delante es un ejercicio muy sano para nuestra democracia y también para nuestro periodismo. Aquel día yo me hice mayor. Descubrí que un Gobierno, dos días antes de las elecciones, utilizó una mentira de Estado para que ganara su partido. A los periodistas, no fiarnos de lo que nos cuentan siempre nos viene bien. No fiarte de la versión oficial… hay que cuestionarlo todo y hacer un tercer grado a la información. Poner en duda es parte de nuestro trabajo permanente.

-¿Echa de menos la información diaria con tanta compulsión política?

-En España siempre hay mucha compulsión política. Si yo tuviera que echar de menos un trabajo u otro por la crispación en política, eso no me permitiría tomar decisiones. Es muy difícil echar de menos algo en lo que has estado tanto tiempo. Y yo he estado pegada a un formato diario, como 'Más vale tarde', durante diez años, pero he estado más de 25 años trabajando en la actualidad. Estoy contenta con 'Anatomía' y de trabajar con otros ritmos y procesos.