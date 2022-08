La noche del pasado sábado nos dejó Mario Beut. Supongo que a los más jóvenes este nombre no les dirá nada, pero fue un grande de la radio y la televisión. Los más veteranos seguro que lo recordarán como una de esas personas que desde las ondas radiofónicas o desde aquellas pantallas en blanco y negro de la tele de los 60 nos ayudaban a vivir en una época particularmente oscura. Reconozco que el domingo me tragué enteros los dos Telediarios de TVE (incluidos los 20 minutos de deportes del de mediodía) por ver qué tratamiento le daban el obituario. ¿Y que dijeron?, se preguntarán ustedes; pues ni una palabra.

Para TVE Mario Beut no existió, por más que hubiese llenado de momentos de gloria aquella casa. No sé si es incompetencia, ignorancia o la suma de las dos cosas. Porque los profesionales de la casa vienen de haber estudiado Comunicación Audiovisual, y ahí la historia de nuestra radio y televisión tiene un hueco imprescindible. Procedente de la radio donde pasó por casi todas las emisoras de Barcelona (Radio Barcelona, Radio Miramar, Radio Peninsular, Radio Juventud..., para recalar hasta no nada en COPE Barcelona), pronto fue reclamado por la televisión convirtiéndose en estrella de aquellos míticos estudios de Miramar, donde presentó 'Ayer noticia, hoy dinero' con el que debutó en 1961. A este programa le siguieron 'Busque pareja', 'Tarjeta de visita', 'La unión hace la fuerza', 'Sonría, por favor', 'Conocemos España' o, ya desde Madrid, 'El club mediodía', de las mañanas de domingo, junto al no menos mítico Bobby Deglané y a Marisol González. Fue también actor, en cine y en doblaje. Beut estaba preparando un libro de memorias. Sería estupendo que viese la luz, para vergüenza de tanto inútil e inepto que hay hoy en TVE. A ver si leyendo aprenden.