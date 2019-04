María Jesús Ruiz le arrebata el maletín a Kiko Rivera

Con todos los ex concursantes sentados en plató, los dos finalistas llegaron a la gala como verdaderas estrellas tras la actuación de Lola Índigo y es que fueron recibidos por los fans que esperaban a las puertas de Telecinco como verdaderos ganadores.

Kiko Rivera se queda a las puertas de conseguir el maletín de Gran Hermano Dúo

Tras recibir todo el cariño y el apoyo de sus familiares y amigos, Kiko y María Jesús volvieron a mostrar sus diferencias y es que la revisión de algunos vídeos hizo que se acabara la paz que habían conseguido durante las 24 últimas horas dentro de la casa de Guadalix. Mientras que María Jesús insistió en que había utilizado el confesionario solo para desahogarse, Kiko Rivera dejó claro que había sido muy falsa y manipuladora y es que lo que le contaba al súper y a la audiencia no se correspondía con lo que sucedía en la convivencia.

Por su parte Alejandro Albalá y Sofía Suescun volvieron a demostrar que su relación está más tensa que nunca y es que el joven no perdona a la que fuera su pareja: «Sofía hace flaco favor las personas que sufren maltrato de verdad», y añadía: «Ni hoy ni nunca volveré a hablar a Sofía». Sobre su padre también se pronunció aunque fue de lo más cauto: «No sé si me duele, lo que sí sé es que hay muchas cosas que no entiendo todavía».