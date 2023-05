Lorena Castell se pone al frente de 'Vamos a llevarnos bien' en La 1

El pasado jueves, la presentadora Lorena Castell se despedía a través de una entrada en su cuenta de Instagram de 'Zapeando', el programa de vídeos de La Sexta en el que ha permanecido nueve años. Al día siguiente, RTVE desvelaba los motivos de la partida: la cantante, presentadora y colaboradora de Barcelona se va a poner al frente de 'Vamos a llevarnos bien'.

Quienes estén más al tanto de la televisión recordarán que el espacio ya se estrenó el martes, 7 de febrero, con la humorista Ana Morgade a los mandos. Tras la emisión de un solo episodio, TVE decidió suspender temporalmente su emisión a causa de su baja audiencia en el estreno, con una media del 4,8% de cuota de pantalla y sin llegar ni siquiera al medio millón de espectadores (486.000). La cadena pública mandó «a talleres» el espacio, con el objetivo de reformular el formato.

Sin embargo, Morgade ya reveló en un comunicado publicado en sus redes sociales que no volvería al mismo. «No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y no va a continuar», explicó la cómica, quien añadió que el equipo ha trabajado con «tiempo, esfuerzo y mucha ilusión», pero no han sabido conectar con el interés del público. «No nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto», bromeó la presentadora. «El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él. Tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados», aclaró entonces.

Parejas enfrentadas

Parece que esa reformulación ya está a punto. Según el comunicado enviado por la Corporación, el nuevo 'Vamos a llevarnos bien' será un programa veraniego «repleto de música, espectáculo y, sobre todo, mucho humor», en el que dos parejas de famosos se enfrentarán a diferentes pruebas para decidir cuál es la más divertida y la que más sabe sobre el verano.

Producido por RTVE en colaboración con The Pool, el espacio contará con Ares Teixidó, Aníbal Gómez y Marina Rivers como colaboradores, mientras que Alex O'Dogherty pondrá la música.

En cada entrega, dos parejas de famosos se subirán a un ring para enfrentarse en una competición dividida «en divertidos asaltos de todo tipo: pruebas musicales, juegos de habilidad, anecdotario, retos virales, nostalgia, sexo, etc». Al final del combate y después de que los cuatro invitados hayan respondido un cuestionario «muy personal», el público asistente al programa decidirá qué pareja debe ser la ganadora.

Entre los invitados estarán Yolanda Ramos, Palomo Spain, Carolina Iglesias o Edu Soto.