'LOL: Si te ríes, pierdes': la prueba de fuego del cómico

Los cómicos participantes en 'LOL: Si te ríes pierdes', la nueva apuesta de humor de Amazon Prime Video. / R. C.

«Niño, ¿puedes bajar a comprobar si funciona el intermitente? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no». Un chiste fácil, quizá malo, pero que puede arrancar alguna carcajada entre el público y eliminar a un rival. Esta es la mecánica simple y efectiva del primer programa de entretenimiento de Amazon Prime Video en España titulado 'LOL: Si te ríes, pierdes'.

«La comedia es algo que necesitamos siempre y no hacer solo series», apunta Miguel Martín, showrunner del formato. «Les hemos dejado hacer lo que quieran, pero sin reírse, que no es nada fácil», añade. «Ha sido duro, no te voy a engañar», confiesa a este periódico Silvia Abril, una de las participantes del programa.

Junto a Abril se suman otros nueve cómicos más: Arévalo, Yolanda Ramos, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández y Carolina Noriega.

'LOL: Si te ríes, pierdes' lleva a seis horas de encierro a estos expertos de la carcajada, donde «la risa está garantizada», apostilla El Monaguillo. El programa también cuenta con la colaboración especial de Xavier Deltell y Cañita Brava y todos ellos están liderados por Santiago Segura. «Ha sido difícil, pero muy divertido. Es casi como un 'Gran Hermano', pero sin sexo», señalan.

«Yo flipé cuando me propusieron este proyecto», comenta El Monaguillo. «¿En serio nos iban a encerrar a todos estos? Pues yo me apunto», responde entre carcajadas. «A mí me pasó lo mismo, pero es porque no tengo materia gris en el cerebro», replica Silvia Abril.

Esta nueva producción de Prime Video para los espectadores españoles es una adaptación del popular programa japonés Amazon Original, 'Hitoshi Matsumoto Presents Documental', producido y protagonizado por el propio Hitoshi Matsumoto. De hecho, este formato ha sido replicado en Italia, Alemania, México, Australia, Francia y también en India con bastante éxito.

Un reality de risas

Seis capítulos, cincuenta cámaras y diez cómicos. Este puede ser el reclamo del 'LOL, aunque también podría ser bautizado como el 'GH de la risa', ya que hasta el plató recuerda al salón del mítico 'Gran Hermano'.

Sin embargo, aquí las nominaciones y las discusiones son sustituidas por carcajadas, por pruebas y por «alguna que otra mirada al suelo para evitar reírse», apunta El Monaguillo.

A la primera sonrisa que manifieste alguno de los concursantes Santiago Segura, conductor del programa, aparece en el salón mostrando una tarjeta amarilla, como ocurre en el fútbol. Al segundo aviso, el jugador es expulsado de manera definitiva.

«Mira que yo no me río con nada», reconoce Segura, «pero consiguieron hacerlo. Son diez genios absolutos, cada uno en su estilo particular». El «villano de James Bond», como así se define por su papel en el programa, relata que le costó hacerse respetar y es que, nada más arrancar la grabación, «todos comenzaron a reírse», explica. «Tuvimos que parar, entré a preguntarles si no habían entendido el juego, y volver a empezar».

Las reglas son sencillas en este 'concurso': «Prohibido reírse». Así que, el jugador que mejor aguante la carcajada ganará la oportunidad de donar 100.000 euros a la causa que él o ella elija. «Unos hemos durado más que otros», desvela Silvia Abril entre risas.

Desde este viernes, todos los capítulos se pueden ver en Amazon Prime Video, salvo el último episodio, que se emitirá una semana después para desvelar al ganador final de la primera edición de 'LOL' España.

«Amazon tiene un muy buen producto», explica Silvia Abril. «Creo que habrá más de una temporada», apostilla Monaguillo. «Llegaron a una especie de demencia donde poco a poco se les van los personajes y acaban haciendo locuras», relata Miguel Martín.

La comedia: arma arrojadiza

Chistes, gags y situaciones de lo más variopintas son algunas de las armas de los concursantes para conseguir eliminar a sus rivales. «Ves a los compañeros en estado puro y eso es muy duro», responde El Monaguillo.

Escenarios totalmente delirantes donde los diez participantes no tienen miedo del qué dirán. «Como cómica me importa bastante un pepino», señala Silvia Abril. «Quiero sentirme libre a la hora de subirme a un escenario o ponerme ante una cámara, quiero hacer reír y si no te gusta, pues, oye, cambia de canal».

«No hacemos un humor salvaje», interrumpe El Monaguillo la explicación de Silvia Abril a este periódico. «Este debate está haciendo que los 'haters' tengan más importancia. Hay que hacer humor y la gente lo necesita», apostilla. «Si empezamos a acotar y a acotar nos van a quitar el cerebro y vamos a aparecer robots», sentencia.