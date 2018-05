Pesadilla en la cocina (la Sexta, 21.30 horas)

Alberto Chicote se pone sus chaquetas coloridas para controlar los fogones de las cocinas más terribles. Hoy habrá gritos, desmadre, arcadas por la comida y un negocio desastroso que viene cargado con todos los ingredientes para no dejar indiferente a nadie. Un local tan mal gestionado que, en un momento determinado, Chicote dirá: «Por primera vez, la sonrisa me sale a mí porque no te voy a volver a ver».

Tal como éramos (TCM, 21.00 horas)

Hubbell Gardiner (Redford) y Katie Morowsy (Streisand) son dos estudiantes universitarios con caracteres muy diferentes. Hubbell es un atleta universitario famoso, un gran conquistador y un amante de la buena vida. Katie tiene una decidida vocación política y es consecuente con sus ideas. Ambos se enamoran y se casan, pero su vida conyugal tropieza con muchas dificultades.