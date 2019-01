All she can do (Sundance TV, 21.30 horas)

Bienvenido a Benavides, Texas, un lugar donde los reclutadores militares recorren los pasillos de la escuela secundaria y que cuenta con una comunidad patriótica mexicano-estadounidense que existe desde antes de que Texas luchara con una economía que literalmente colapsaba a su alrededor. Luz García, una estudiante de secundaria, quiere algo diferente a las opciones que le esperan después de la graduación. Ella tiene la posibilidad de ser admitida en la Universidad de Texas en Austin, pero no puede pagarlo. Su única oportunidad es conseguir una beca del Campeonato Estatal de Powerlifting. Es todo o nada para Luz ... hasta que la nada le mira a la cara.

Outlander (Movistar Series, 20.30 horas)

Jamie, Claire y el joven Ian por fin llegan al campamento de los nativos que tienen prisionero a Roger. Pero, para sorpresa de Claire, todos los intentos de recatar al joven chocan con un fantasma del pasado que amenaza con dar al traste con todos sus intentos. Mientras, en casa du su tía Yocasta, Brianna se enfrenta a los últimos momentos de su embarazo y empieza a temer que sus padres, Ian y Roger puede que no vuelven nunca más.