Rehenes de la SS (La 2, 21.00 horas)

Mentes criminales (Cuatro, 21.40 horas)

Después de la ración diaria de Carlos Sobera y las citas de sus invitados en First Dates, llega un nuevo episodio de esta serie policiaca con un reparto coral y que está centrada en la Unidad de Análisis del Comportamiento es una subsección del FBI que se dedica a dar con los perfiles de los asesinos en serie para poder adivinar sus próximos movimientos y capturarlos.

El hormiguero (Antena 3, 20.45 horas)

Cuéntame cómo pasó (La 1, 21.40 horas)

Tabú (#0, 21.00 horas)

Programa documental de Movistar que busca arrojar luz sobre los tabúes que subyacen en nuestra sociedad y que permite al espectador profundizar al máximo en esas zonas oscuras a las que no siempre resulta agradable asomarse. Hoy veremos el episodio 3: Envidia, el pecado de la envidia tiene una evidente presencia en la prensa del corazón. Jon Sistiaga se entrevista con habituales de este mundo como Jorge Javier Vázquez o Julián Contreras, y con actores como Lluís Homar para hablar de su relación con la envidia.

Profesor T (Cosmo, 21.00 horas)

Hoy veremos el episodio 5: Con todo mi corazón. Un cirujano y un anestesiólogo son asesinados. Los detectives están buscando una pista: ¿una operación fallida?T. vuelve a ser testigo de la mala enseñanza de Van der Weyden. Tiene un plan: finge que está considerando una oferta de trabajo en otra universidad. Sneyers está muy molesto. Al final, el plan de T. es exitoso y el decano convoca una junta de facultad adicional para revocar la suspensión de T.Denise Rabet informa que su marido ha desaparecido con su nieta. Rabet ha llevado a Katrientje a un parque de atracciones y el dolor hará que vuelva a caer en manos del alcohol. Annelies ya no es capaz de cuidar a su padre por su cuenta. Contrata a Kelly, pero no funciona. Mientras tanto, Annelies y John siguen colaborando con éxito, pero cuando John quiere profundizar en su relación al hablar de su hija, Annelies no está preparada.