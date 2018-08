En el apartado de series nos encontramos con La casa de las flores , una comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia idílica y exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su amante ha fallecido repentinamente y decide llevar a los hijos que habían tenido juntos a vivir con su actual mujer e hijos, que no tenían idea de que existían. Cuenta con la presencia de Paco León entre sus protagonistas.

Pese a que el mes de agosto suele ser una época en la que no hay muchos estrenos en televisión, Netflix ha elegido el día de hoy para estrenar un amplio paquete de nuevas ofertas para sus abonados.

También llega All About The Washingtons, una sitcom autobiográfica sobre Joey Washington y su esposa Justine, que interpretan versiones ficcionales de ellos mismos al frente de una familia con hijos. Después de que Joey decide retirarse de su larga y prestigiosa carrera en el hip-hop, su esposa Justine aprovecha la oportunidad para buscarse una profesión propia y dejarle el cuidado de los chicos al papá. La última serie es Insatiable, una comedia oscura de venganza. Durante años, Patty fue acosada, ignorada y subestimada por su peso. Ahora que está delgada, piensa enfrentar a cada una de las personas que la hicieron sufrir.

Por lo que se refiere a las películas, la primera de ellas es La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y El paquete, donde cinco amigos se van de campamento durante las vacaciones.