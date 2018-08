Johny Farrell es un jugador de poca monta, un aventurero que durante años ha sobrevivido haciendo trampas en el juego. Amargado y cínico, Johny se convirtió en la clase de persona que es hoy día por culpa de una mujer que destrozó su corazón. Durante un viaje, Johny recala en Buenos Aires. Allí conocerá a Ballin Mundson, un hombre rico, propietario de un conocido casino. Tras sacar a Mundson de un apuro, Johny se ganará su confianza y se convertirá en su mano derecha. Poco después, Mundson le informa de que se ha casado con una mujer maravillosa durante uno de sus viajes. Intrigado, Johny acude a visitar a su amigo para conocer a su nueva esposa. Cuando su anfitrión le presenta a su mujer, Gilda, Johny verá que la amistad que ha cosechado y su nueva vida pueden tambalearse. Y es que Gilda es esa mujer que rompió su corazón y le convirtió en el ser oscuro que es ahora. Al desaparecer Mundson, la situación no hace más que complicarse.

Amar es para siempre (Antena 3, 15.30 horas)

Javier consigue la llave de la caja fuerte, pero no hay ni rastro de los papeles de Blanco. Por su parte, Luisita le asegura a Llanos que entre ella y Arturo no hay nada, pero ésta no se lo cree y sigue decidida a marcharse, al igual que María, quien le confiesa a su madre sus miedos. Alertados por Quintero y Carvajal, Arturo y e Ignacio deben tomar cartas en el asunto para impedir que sus amadas se marchen.

Better Call Saul (Movistar Serie, 22.30 horas)

Llega la cuarta temporada de spin-off de Breaking Bad, que transcurre años antes de que Walter White se cruce en el camino de Saul. Se centra en la transformación gradual de Jimmy McGill a Saul Goodman: de abogado aspirante, que anhela rehacer su pasado y demostrar a todos (en especial, al idealizado hermano mayor, Chuck) que es honrado y merece un hueco en la sociedad respetable hasta convertirse en ese abo-gánster charlatán, cutre, vestido con trajes chillones, pero listo a rabiar.

Y además...

Sabuesos, La 1, 21.35 horas.

911, Cuatro, 21.45 horas.

Mi madre cocina mejor que la tuya, Telecinco, 23.00 horas.