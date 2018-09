Cuéntame cómo pasó (La 1, 21.35 horas)

En el último episodio se vio el regreso de la serie a La 1, tras un parón de unos meses, con una entrega especial titulada Cuéntame una historia de amor. Además, este capítulo especial coincidió con el aniverasrio de la serie con 17 años de emisión.

Las puertas del barrio de San Genaro se abrieron para contar cómo es un día de rodaje. El presentador Roberto Leal se coló en los platós para compartir anécdotas con los actores y el equipo técnico y para vivir de cerca los últimos días de grabación para Ricardo Gómez y Elena Rivera (Carlitos y Karina). Sin embargo, la boda se hará esperar hasta el tercer episodio, titulado Ni te cases ni te embarques. «La nuestra no será una boda al uso», adelanta Elena Rivera. «Mi personaje está en paro, pero justo el día de la boda me llega una oferta laboral que me va a cambiar la vida», comenta Ricardo Gómez. Sobre su marcha de la serie, Rivera asegura que «el último día fue muy intenso. Han sido 14 años viviendo y conviviendo con muchas cosas. Una atmósfera emotiva muy difícil de explicar. Espero que esas vivencias traspasen la pantalla. Hubo momentos en los que tuvimos que parar». Ricardo Gómez añade: «Llevo en la serie desde los siete años. Como actor tienes que trabajar las emociones, pero cuando llega ese momento tan especial sientes un nudo».

Por su parte, este primer episodio también está cargado de nostalgia y recuerdos. Sabemos que Herminia es uno de los pilares fundamentales de la familia. En primer lugar, por el apoyo innegable que le ofrece a Mercedes y, en segundo, porque es una persona que sabe escuchar. Por eso es la principal confesora de muchos de los miembros de la familia, que acuden a ella con sus problemas, esperando siempre oír alguno de sus sabios consejos. En el episodio de hoy, ella será no solo la protagonista de la novela de Carlos, sino también la gran protagonista del capítulo. La familia Alcántara se traslada a Sagrillas, lugar en el que Herminia va a recordar momentos su pasado durante la Guerra Civil española.

De esta manera, se vuelve a abrir uno de los capítulos más difíciles no solo de la protagonista, en este caso, Herminia, sino también de la sociedad española. A día de hoy, no está del todo claro que sea una herida cerrada en el país y, como la matriarca de la familia Alcántara, muchos son los que tienen muy presente aún ese pasado de la historia de España.