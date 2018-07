Llega la cuarta temporada de ‘Izombie’

Izombie es una serie de ciencia ficción basada en el cómic del mismo nombre publicado por DC Comics. Sus protagonistas son Rose McIver, Rahul Kohli, Malcolm Goodwin, Robert Buckley, David Anders y Aly Michalka. La acción arranca cuando una estudiante de medicina, que se ha convertido en zombie, consigue trabajo en la oficina de un forense para poder alimentarse de cerebros y mantener su apariencia humana. Cada vez que se come un cerebro, adquiere los recuerdos de la persona fallecida. Gracias a esto, y con la ayuda de su jefe y de un detective de policía, resuelve los casos de estas víctimas en una lucha por mantener su humanidad.

Su cuarta temporada, que llegará a las pantallas de AXN el domingo 8 de julio, se inicia tres meses después del final de la temporada anterior y con una situación diferente: la ciudad ahora conocida como Nuevo Seattle está cerrada con muros y dentro intentan convivir vivos y zombis de la forma más pacífica posible. Pero no todo es de color de rosa, existe un mercado negro de cerebros y aún no sabemos si la vacuna funciona o no...