Los libros se hacen fuertes en la televisión

«El cuervo abrió el pico y graznó; fue un chillido agudo de miedo, y los jirones de niebla gris que se arremolinaban a su alrededor se desgarraron como un velo, y vio que el cuervo no era tal (…) ¿Dónde? En Invernalia, claro, la recordaba bien; y entonces se dio cuenta de que estaba en Invernalia, en una cama, en una habitación helada en la cima de una torre». Estas son palabras escritas en 'Canción de Hielo y Fuego' de George R. Martin.

Pero, en la mítica serie de 'Juego de Tronos' (2011), que este mes de abril cumple diez años desde su estreno, se vio un plano general que se acercaba a un cuervo en un paisaje helador rodeado de nieve para acabar entrando en una habitación. Así es como novela y ficción televisiva maridaron en esta saga que ha dejado boquiabiertos a millones de espectadores en todo el planeta.

En este caso, R. Martin trabajó también en el desarrollo del guion televisivo para HBO, pero «normalmente, cualquier escritor con experiencia prefiere desentenderse», explica a este periódico Antonio Onetti, guionista de cine y televisión y presidente de la SGAE. «En mi caso, mi papel, casi siempre, ha sido supervisar los guiones», destaca María Dueñas, autora de las novelas 'La Templanza' (2015) y 'El tiempo entre costuras' (2009).

La irrupción de Netflix, HBO, Movistar+ o Prime Video de Amazon ha espoleado esta unión de dos mundos tan diferentes. «Tanto las novelas como los guiones tienen el mismo esqueleto y se nutren de los mismos ingredientes: un conflicto, un personaje y un objetivo», destaca Susana López, coordinadora de guion de Boomerang TV.

Como dice el dicho español, la duda está en si fue antes el huevo o la gallina. «Yo siempre me aíslo y me centro en mi novela, no pienso en televisión», explica Dueñas. «Aunque si me preguntas si hay alguna idea creativa mía para trasladarla directamente a lo audiovisual, pues te diría que estamos valorando opciones».

Precisamente, Susana López ha sido una de las encargadas de llevar a la televisión en los últimos meses las 545 páginas de 'La Templanza', de María Dueñas. «Hemos tenido tiempo en esta serie incluso de alargar la historia», añade.

Esta ficción cuenta las aventuras de Soledad Montalbo y Mauro Larrea, Leonor Watling y Rafael Novoa, con tintes de superproducción. Una reproducción «fiel de la novela de Dueñas» aseguran ambas. Pero, sabiendo que la televisión es otra forma de ver y contar las cosas: «Los escritores tendemos a cerrarnos más a lo nuestro, a nuestras percepciones y nuestra manera de ver las cosas», responde la escritora puertollanense. «También hay que tener un poco de tolerancia en estas cosas», puntualiza.

La fidelidad al texto

Decía Borges que «el libro es el instrumento más asombroso porque es una extensión de la memoria y de la imaginación». Estas palabras del escritor bonaerense definen a la perfección la liturgia de la lectura y el mundo que el lector recrea en su mente. «Hay muchas maneras de transformar lo que el autor ha escrito en el original», expresa Antonio Onetti, que trabajó como guionista en 'La Catedral del mar (2016), una adaptación de la novela de Ildefonso Falcones. Producida por Atresmedia, TV3 y Netflix, Falcones llevaba a sus lectores a la Barcelona del siglo XIV bajo la Corona de Aragón en uno de los momentos más prósperos de la ciudad. Aitor Luna, Michelle Jenner y Silvia Abascal fueron los encargados de dar vida a los guiones adaptados por Onetti.

«Es cierto que es una tranquilidad contar con la ayuda del escritor a la hora de adaptar una novela», recalca Susana López. Pero, «yo diría a la gente que, aunque adapten tu libro o tu película favorita y te decepcione, el original no va a desaparecer», intenta tranquilizar a los amantes de la lectura la coordinadora de Boomerang TV. «Los que adaptamos novelas no vamos a coger las copias del libro y las vamos a prender, así que se pueden disfrutar los dos productos».

Un largo idilio en España

Este matrimonio entre papel y televisión es ya una larga historia de amor, con sus momentos dulces y también con sus amargos pasajes. El salto se dio en los 80 con la adaptación de 'Fortunata y Jacinta' en TVE, «el papel lo soporta todo y la televisión no tanto», añade Onetti.

En los últimos años se está viviendo una segunda luna de miel en España. Al éxito internacional de 'Juego de Tronos', se sumó la de 'Crematorio' (2011), que cambió el mundo de la ficción televisiva en España.

La aplaudida novela de Rafael Chirbes hablaba sobre la corrupción urbanística y política. Una época donde el Caso Malaya era 'trending topic', que se diría ahora, y donde la Gürtel empezaba a asomar la cabeza. Chirbes se centraba en una ciudad imaginaria del Levante español infectada por la corrupción y que los Cabezudo llevaron a Canal+ a competir cara a cara con otro tipo de mafia, la de 'Los Soprano'.

Otros éxitos más recientes han llegado con 'Patria' (2016), de Fernando Aramburu, llevada a la pequeña pantalla por HBO y, un año antes, con 'Fariña' (2015), la novela de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, que llegó a la televisión de la mano de Atresmedia.