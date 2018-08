La webserie 'Todos queríamos matar al presidente' salta a Amazon Prime

La plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon, Amazon Prime Video, nació en septiembre de 2016 y ofrece películas, series y documentales en más de 200 países y territorios. Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, como la serie 'Crisis en seis escenas' de Woody Allen; 'The Man in the High Castle' o 'Transparent', pero también adquisiciones con licencia incluidas a la suscripción, como es el caso de 'Todos queríamos matar al presidente'.

Escrita y dirigida por Ana Ramón Rubio, la miniserie de cuatro episodios cuenta la historia de un grupo de trabajadores de catering que recibe la inesperada visita del presidente del Gobierno en la inauguración de una exposición. Interpretado por Joan Manuel Gurillo, que se alzó por este papel con el premio a Mejor Actor de Comedia en la pasada edición de los Rome Web Awards, los trabajadores del catering bromearán con envenenarle la comida hasta que, a la mañana siguiente, éste aparezca muerto en extrañas circunstancias.

"Todos queríamos matar al presidente gira en torno a los personajes que se encuentran alrededor de Martínez de Ochoa", afirma la creadora del proyecto, Ana Ramón Rubio. "Así, nos centramos en esos personajes que podrían o no estar involucrados en ese misterioso fallecimiento", concluye.

Protagonizada por la actriz sevillana Ana Caldas (Carmina, Centro Médico) y el madrileño Jaime Reynolds, la distribuidora canadiense HG Distribution adquirió los derechos de distribución de la misma a finales de año 2017 tras su estreno en el festival de webseries de Marsella. Desde entonces, la ficción se había podido disfrutar únicamente en festivales del formato web y cine.