"La catedral del mar" se viste de largo ante su inminente estreno en Antena 3

El elenco y el equipo ejecutivo de la serie, dirigida por Jordi Frades y adaptada por Rodolf Sirera, han presentado hoy esta producción que se ha rodado durante cuatro meses en setenta localizaciones de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón y Cataluña y que verá "por fin" la luz durante este mes, aunque todavía "no se sabe" el día.

"Es una serie que ha tardado en llegar porque era compleja", ha explicado a los medios el director, que no ha querido hacer un producto "grandilocuente" sobre la novela que Falcones publicó en 2006.

Ahora, Daniel Grao, Pablo Derqui, Ginés García Millán, Silvia Abascal, José María Pau y Andrea Duro, entre otros actores, encarnarán a los personajes que han cautivado en la literatura a más de seis millones de lectores desde la publicación de este best seller.

"Es una serie cruel, dura, que cuenta una historia en una época en que la justicia no era la mejor para el pueblo y el trato a la mujer no era el que se merecía. A lo mejor está muy alejado del presente, o a lo mejor no tanto", ha apuntado el director.