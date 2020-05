La canaria Nia, Hugo y Eva, en la final de OT 2020

Bruno se marcha y Flavio se queda

Por lo que Bruno se convertía en el último expulsado de la edición : «Creo que he hecho un buen concurso y haberme ido con mi single es una maravilla. Agradecido al equipo entero y esto empieza ahora. Me quedo con la familia que me llevo. Ahora a currar».

Aún así, no fue de sus mejores actuaciones ya que el tema no le dejó ni lucir su voz ni su interpretación.

De actuaciones con desajustes, a otras incontestables

Maialen cantó ‘Should I Stay Or Should I Go’ de The Clash (V. Jools Holland & Kylie Minogue) con una energía espectacular, haciendo suya por completa la canción y dándole su sello particular.

Anaju empezó su actuación tumbada en una cama para interpretar el ‘Nunca estoy’ de C. Tangana. Fue uno de sus números más sensuales e íntimos de la edición.

La puesta en escena le acompañó de forma muy acertada y ella se mostró cómoda tanto con el tema como con la interpretación de este. De hecho, ella misma, cuando acabó dijo sentirse muy bien al haber descargado adrenalina y clavarlo.

Hugo interpretó ‘La leyenda del tiempo’ de Camarón de la Isla con seis músicos en directo. El tema que se había hecho viral por un capítulo de ‘El Ministerio del Tiempo’ la semana anterior.

El concursante le puso sentimiento y defendió el flamenco muy dignamente.

El fuego de la gala llegó con Eva y su versión del ‘Nothing Else Matters’ de Metallica, acompañada por Manu Guix y una puesta en escena ardiente.

No le hicieron falta bailarines para comerse el escenario, su voz fue la protagonista absoluta del momento.

Samantha, que se había sentido insegura durante toda la semana con el tema ‘Freed From Desire’ acabó defendiéndolo de forma divertida.

Aunque tuvo algunos fallos en la voz y la interpretación estuvo justa, fue una de las más enérgicas de la noche.

El broche de oro de la noche lo puso Nía y su versión del ‘Halo’ de Beyoncé. Cual de figura de cristal, la concursante apareció completamente sola en mitad del escenario y con todas las luces enfocándole.

Nía volvía a demostrar que el título de «Beyoncé española» está a su altura vocal y con toda la emoción que temía no transmitir.

Supo fusionar el desgarro que conlleva la letra de la canción, con su ternura y complicidad con la cámara, para acabar por todo lo alto.