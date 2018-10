Jesús Vázquez presentará ‘Bake Off’ en Telecinco

Jesús Vázquez, uno de os rostros más populares de la televisión en España y uno de los presentadores fetiches de Mediaset, será el encargo de presentar Bake off, un nuevo concurso de cocina cuyo principal objetivo es encontrar al mejor pastelero no profesional del país. Se trata de la adaptación española del programa The Great British Bake Off británico de la BBC.

La mecánica del concurso es sencilla: un grupo de concursantes anónimos pugna en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases.